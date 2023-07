¿Salvatore Mancuso podrá ser gestor de paz desde la cárcel?: así están las opciones para el Gobierno

La decisión del presidente Gustavo Petro de designar al exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, como gestor de paz ha desatado todo tipo de reacciones sobre el rol que cumpliría con el Gobierno Nacional y cómo quedarían sus delitos ante la justicia colombiana.

“Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”, afirmó Petro en su cuenta de Twitter el domingo 23 de julio.

Mancuso fue extraditado hacia Estados Unidos en el año 2008 y desde allí ha estado recluido en una cárcel por las autoridades norteamericanas.

¿Cuáles funciones cumpliría Mancuso como gestor de paz?

Según comunicaciones de la oficina del comisionado de Paz, Danilo Rueda, la designación solo se le puede hacer a miembros de grupos armados al margen de la ley: “La labor de los gestores de paz es contribuir a gestionar e implementar acuerdos humanitarios”.

En su momento, el ejecutivo informó que la figura no generará que se suspenda ningún proceso judicial y las personas sindicadas tendrán que continuar rindiendo declaraciones ante los órganos judiciales. La designación no significará ningún tipo de indulto, tampoco el acuerdo de contratos laborales o económicos con el Gobierno.

Por ahora no está definido oficialmente bajo cuál ley el presidente le hará la designación a Mancuso. Se está a la espera de que el decreto sea emitido por la Presidencia.

¿Es viable que Mancuso sea gestor de paz?

Sobre la viabilidad de la figura designada a Mancuso, el docente y analista de la Universidad EAN, Jorge Munevar, aseguró que la propuesta hecha por el mandatario es osada y su viabilidad no sería tan fácil de ejecutar, esto teniendo en cuenta el contexto de Mancuso y la cooperación que ha venido ejerciendo con las diferentes autoridades sin el sustento de pruebas.

“El objetivo de este tipo de negociaciones es que él pueda entregar toda la verdad sobre delitos cometidos, sobre quiénes fueron los ejecutores, eso está por verse, porque Mancuso lleva muchos años pudiendo hablar y no lo ha hecho”, afirmó el docente.

Munevar además reiteró que la designación “no va a ser fácil por la connotación de Mancuso, tanto para el sector político, como para la ciudadanía en general. Está dando mensajes en los cuales se establecen ventajas a personas que han cometido crímenes y está generando un espíritu de impunidad que el delito paga”.

Por su parte, el analista y columnista Pedro Viveros coincidió y aseguró que el Gobierno deberá ser claro en cómo funcionará dicha figura: “Puede tener muchas dificultades al momento de querer ser un gestor de paz. Muchas de las denuncias que él ha hecho son para diferentes sectores que también puedan estar interesados en la paz. Si esta persona no logra comprobar las denuncias, terminaría deslegitimado”.

Mancuso tendría que cumplir sus funciones desde la cárcel, esto teniendo en cuenta la decisión del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá que ratificó la vigencia de la orden de captura con fines de extradición. El Gobierno deberá establecer el mecanismo por el cual cooperará Mancuso con las autoridades.

¿Cuáles beneficios obtendría Mancuso?

Sobre las contemplaciones que obtendría el exjefe paramilitar en este caso, hasta el momento no son claras debido a que no se conoce la reglamentación que utilizará la Presidencia. Para los analistas consultados por Noticias RCN.com, las contemplaciones que podría tener Mancuso serían jurídicas, esto a pesar de que no saldría de la cárcel.

“Lo que pretende es liberarse de toda la carga y la responsabilidad penal que está desarrollándose y que tiene con la justicia colombiana. Mancuso tendrá que establecer mecanismos que permitan encontrar la verdad, la realidad, los financiadores, y eso no le va a quedar fácil”, explicó Munevar.

Por su parte, el analista Viveros afirmó que “si el Gobierno quiere negociar con esos sectores, que lo diga abiertamente, con quién va a negociar y qué va a negociar, cuál es el rol de Mancuso. Que haya una legitimidad por parte de la sociedad, de la JEP y de la Corte Suprema de Justicia”.