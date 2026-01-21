CANAL RCN
Colombia

¿Qué pasó con ‘Lupita’, la guacamaya que trató de ser raptada en Quindío?

Pese al inconformismo de la comunidad, el ave se encuentra en un centro especializado en donde se está evaluando su recuperación.

Lupita herida
Foto: Captura pantalla X @andreanimalidad

Noticias RCN

enero 21 de 2026
02:04 p. m.
En las semanas más recientes, las redes sociales hicieron viral un insólito video en el que se observa a un ciclista, por las vías del Quindío, mientras es acompañado por una guacamaya de color azul, quien acompaña al deportista en su recorrido al igualar la velocidad y altura del hombre con su vuelo.

Por supuesto, las imágenes sorprendieron a cientos de internautas, quienes se interesaron por la historia de este animal.

Conocida como ‘Lupita’, esta ave ha habitado durante varios años el sector de La Bella, en Calarcá, en donde ha ganado gran popularidad por su familiaridad con los conductores que transitan esta vía.

¿Qué pasó con ‘Lupita’ en las últimas semanas?

Según la denuncia hecha por la senadora Andrea Padilla, por medio de su cuenta oficial de X, el ave que, días previos protagonizó el famoso video, trató de ser hurtada por sujetos que, presuntamente, se transportaban por la zona. El intento de robo les costó la pérdida de algunas plumas, entre otras lesiones.

Por esto, la guacamaya azul volvió a quedar bajo la protección de la Corporación Autónoma Regional del Quindío tras los reportes de las autoridades locales. No obstante, según animalistas de la zona, esta no sería la primera vez que el animal está bajo los cuidados de la autoridad ambiental ya que, en años pasados, también habría estado allí. Sin embargo, ‘Lupita’, al parecer, escapó.

A esta situación se suma la preocupación de la comunidad ya que algunos habitantes del sector manifestaron, por medio de un comunicado de un grupo ciudadano identificado como “La Comunidad Protectora de Lupita”, que el ejemplar habría sufrido, presuntamente, “daños físicos y deterioro de su estado general”, mientras estuvo en la CRQ.

Estado actual de ‘Lupita’

Por otro lado, la autoridad ambiental manifestó que el ave presenta buenas condiciones de vuelo. Actualmente se adelanta trabajo técnico para lograr la reincorporación de este ejemplar con otros individuos de su especie.

