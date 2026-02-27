¿Qué ha pasado con el caso de Jorge Hernando Uribe? Hija denuncia serias demoras

La falta de investigadores está paralizando procesos judiciales de víctimas que claman por justicia. Alejandra Uribe Iza, hija del empresario caleño Jorge Hernando Uribe Bejarano, asesinado en Cali; denuncia que el caso está estancado.

“La Fiscalía definitivamente no puede proceder de inmediato a dar solución”, afirmó Uribe, quien ha seguido de cerca el proceso judicial en el que está vinculado su tío Juan Carlos Uribe Bejarano, capturado e imputado.

El malestar de la familia Uribe

La denunciante expresó su frustración ante las demoras: “Me he tenido que ver afectada porque el proceso se ha tenido que parar muchísimas veces por la falta de investigadores judiciales en la Fiscalía”.

El caso de la familia no es aislado. Numerosas víctimas enfrentan situaciones similares, donde la búsqueda de justicia se ve obstaculizada por deficiencias estructurales en el ámbito judicial.

“El cambio recurrente de jueces y fiscales debilita estructuralmente de la justicia penal. Cada relevo rompe la continuidad, altera la teoría del caso y retrasa las decisiones judiciales, generando vencimiento de términos y afectando la coherencia de las investigaciones”, explicó Camilo Rojas, exviceministro de Justicia.

¿Cómo ocurrió el asesinato del empresario?

Este patrón se replica en otros casos de alto perfil que se mantienen en vilo. El asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte y la muerte del profesor Neil Felipe Cubides permanecen, según información de la Fiscalía, en fase de indagación sin que se hayan identificado responsables.

Retomando el caso de la familia Uribe, el punto de partida es el 11 de abril de 2025, cuando encontraron los restos de Jorge Hernando, cinco días después de reportarlo como desaparecido.

Lo último que se supo fue que en la tarde del 6 de abril, almorzó con su hermano. Luego del hallazgo del cuerpo, Juan Carlos tenía pensado salir del país para asistir a un evento de literatura; pero se sospecha que intentó ser una forma de fuga.