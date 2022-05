“Me lo voy a cargar”: escándalo por audio de secretario de Seguridad de Cali

Se avecina un escándalo en la administración de Cali por cuenta de un audio en el que se escucha al secretario de Seguridad, Carlos Soler, decir que se va a "cargar" a un sargento del Ejército por revelar información sobre los contratos que tenían en la Alcaldía varios militares en retiro.

De hecho, fue el mismo funcionario quien respondió a través de un comunicado que el audio jamás hace referencia a atentar contra la vida de alguien, razón por la cual el Concejo de la ciudad ya le envió una citación para que explique a qué se refiere.

El origen del escándalo

La polémica comenzó por un trino del sargento en retiro Chala, quien señala a Carlos Soler de tener un vínculo con “una banda de oficiales retirados, investigados por falsos positivos”.

“El secretario de seguridad de Cali, Carlos Soler, tenía organizada una bandola con oficiales retirados del Ejercito, investigados por falsos positivos, narcotráfico y chuzadas ilegales… En el contrato aparece un exjefe de la Brigada de inteligencia, coronel en retiro Juan Esteban Zapata”, escribió.

El Secretario de Seguridad de Cali @CarlosSolerP tenía organizada una bandola con Oficiales retirados del Ejército investigados por Falsos positivos, Narcotráfico y chuzadas ilegales, en el contrato aparece exjefe de brigada de inteligencia Coronel (R)) Juan Esteban zapata pic.twitter.com/mZnqqEdbff — 🇨🇴SARGENTO DEL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA🇨🇴 (@SARGENTOCHALA) May 12, 2022

Audio secretario de Seguridad de Cali

Días después, el mismo sargento publicó en sus redes un audio comprometedor en el que el secretario de Seguridad de Cali lo “amenaza” por revelar los contratos que lo vinculaban con una supuesta organización criminal.

“Tú sabes que yo hermanito, yo no me meto con nadie, pero pues el que se mete conmigo me lo cargo, y ese sargento Chala me lo voy a cargar. Allá le abrieron las investigaciones que tenía paradas hace 11 años”, se escucha en la grabación.

Citación del Concejo de Cali

Ante la polémica por el término "cargar", utilizado por Soler, el funcionario emitió un comunicado para explicar lo sucedido.

“En ningún momento en el audio (ni en el editado, ni en el original) me refiero a atentar contra la vida o integridad de ninguna persona”, se lee en el texto.

Sin embargo, lo dicho por el secretario no quedó en solo palabras, pues el Concejo citó al funcionario para que explique lo dicho. Noticias RCN buscó al secretario de Cali, pero dijo que, por ahora, no se pronunciará.

Comunicado a la opinión pública sobre una supuesta amenaza de mi parte, extraída de una conversación privada y que fue editada y sacada de contexto. En ningún momento con la frase "me lo cargo", se da por entendido que amenazo la vida o integridad de alguien (1/2)⬇️ pic.twitter.com/aggmIr8jds — Coronel (RVA) Carlos Soler Parra (@CarlosSolerP) May 17, 2022