Piden investigar al alcalde de Cali por presunta participación política

Después de días tensos en la política colombiana debido a la suspensión del cargo de alcalde para Daniel Quintero, en Medellín, se ha solicitado la investigación correspondiente para su homónimo en Cali, pues al parecer algunos actos demostrarían su presunta participación en política de cara a las elecciones presidenciales 2022.

Colombia se prepara para la primera vuelta presidencial el próximo 29 de mayo y con ello las campañas de los diferentes candidatos dan de qué hablar diariamente.

En esta oportunidad, el senador Gabriel Velasco, del Centro Democrático, ha solicitado a la Procuraduría General de la Nación, investigar a Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, debido a un acto que aparentemente demostraría una presunta participación política por parte del funcionario.

¿Participación política?

En las últimas horas han estado rondando en redes sociales varias fotografías en las que aparece Jorge Iván Ospina compartiendo en un concierto junto a quien sería el jefe de la campaña electoral del Pacto Histórico en el Valle del Cauca.

“Más de frente no se puede participar en política. Está rondando una foto en donde el alcalde de Cali está en un concierto y en los posts de la foto dicen que lo mejor es que van a ganar en primera y ahí aparecen con el gerente de la campaña de Petro en el Valle que se llama Sebastián Caballero”, señaló el senador que habría interpuesto la denuncia.

“Cali no puede seguir en manos de quien gobierno del lado de quienes hacen daño y siembran odio y sobre todo no puede hacer campaña política, él es un funcionario público y desde su administración no puede estar haciendo campaña”, recalcó.

Ante los hechos, el senador le solicitó a la Procuraduría realizar las investigaciones pertinentes y determinen si cabría o no una sanción en su contra.

“Yo le pido a la Procuraduría General de la Nación que investigue el caso de Cali, porque no puede quedar impune la participación en política, no puede quedar impune quien se quiera pasar las normas por la faja”, añadió.