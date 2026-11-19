Luego de 23 días en poder de sus captores, fue liberada la joven Lizeth Alejandra Castaño, de 19 años.

Así lo confirmó su familia en declaraciones entregadas a Noticias RCN e indicó que recibe atención médica en el municipio de Buga.

¿Qué se sabe del secuestro de Lizeth Alejandra?

El drama de la familia Castaño inició la madrugada del pasado 27 de octubre, cuando tres hombres, armados y con capuchas, ingresaron a su panadería en el barrio La Independencia, de Guacarí, Valle, y huyeron con la joven.

En las grabaciones realizadas por las cámaras de seguridad instaladas en el local se ve el momento en el que uno de los sujetos retiene a la joven, mientras otro encañona a su padre, para evitar que interfiriera.

Desde entonces, las autoridades trabajaban en su búsqueda y la Gobernación del Valle ofreció una recompensa de 30 millones de pesos, por información que permitiera ubicarla.

Los días en los que estuvo lejos, su familia solía recordarla como “una de las personas más risueñas y alegres”.

La familia no había recibido amenazas previo al secuestro de Lizeth Alejandra:

Al ser consultada sobre el tema, la alcaldesa de Guacarí, Leonor Abadía, indicó que los Castaño “nunca se habían acercado a la administración” para denunciar amenazas o intimidaciones en su contra.

Como hipótesis se barajaba que las disidencias de las Farc podrían ser responsables, debido a que los frentes 57 y Adán Izquierdo ejercen presencia en la zona.

Sin embargo, no habría podido confirmarse la autoría del crimen ni el lugar al que fue trasladada la joven, debido a que “en el corregimiento de Guabitas, en Guacarí”, hay una vía en forma de Y que conduce a tres sitios distintos; lo que habría dificultado el trabajo de las autoridades para identificar la camioneta gris de platón en la que se cometió el crimen.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro celebró la noticia. Luego de mantener una conversación con la joven indicó que “hoy regresó a su casa sana y salva. Está muy bien. Muchas felicidades, que Dios los bendiga y que bueno que haya vuelto al seno de su familia, al hogar donde tanto la estaban esperando”.