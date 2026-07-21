¿Qué tanto se redujo el hurto en Bogotá durante el primer semestre de 2026?

Las principales modalidades de hurto se redujeron en Bogotá entre el 1 de enero y el 13 de julio de 2026, según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO).

La mayor baja, en comparación con el mismo periodo de 2025, se registró en el hurto a comercios, con un 22%. De acuerdo con la administración distrital se debe a los “patrullajes en corredores comerciales, operativos de inspección, vigilancia y control, estrategias como el Plan Gourmet y la intervención de los Grupos Especiales Motorizados (GEMA)”.

Otra disminución marcada se registró en el hurto a personas, con un 18%. Un logro, debido a que esta modalidad es una de las que más influye en la percepción de seguridad de los ciudadanos.

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¿Qué pasó con el hurto a vehículos y el hurto de motocicletas?

Tanto el hurto a vehículos, como el hurto a motocicletas registraron una disminución en el número de casos conocidos por las autoridades durante el primer semestre de 2026.

El hurto a vehículos cayó en un 14% y el hurto a motos, en un 9%, gracias a estrategias como los controles en vía, parqueaderos y la verificación de placas y sistemas de identificación.

Hurto a bicicletas y celulares registran la menor disminución:

De la lista, el hurto a bicicletas y el hurto a celulares registran la menor disminución entre las distintas modalidades de hurto, entre enero y julio de 2026, con un 9% y 4%, respectivamente.

Sin embargo, los casos disminuyeron como resultado de "reforzar los operativos en calle, realizar intervenciones focalizadas, la denuncia ciudadana y fortalecer la capacidad operativa” que, de acuerdo con el secretario de Seguridad distrital, César Restrepo, “está consolidando una tendencia de reducción de los delitos que más afectan a la ciudadanía”.