Corte Suprema se inhibió de abrir investigación formal contra Carlos Andrés Trujillo por caso UNGRD

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrir investigación formal contra el excongresista Carlos Andrés Trujillo en medio del escándalo de la UNGRD.

El desfalco en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) llevó a uno de los casos de corrupción más grandes del último tiempo. Los hechos ocurridos entre 2023 y 2024 han salpicado a senadores, excongresistas y altos exfuncionarios del gobierno.

¿En qué van las investigaciones del caso UNGRD?

Todo comenzó con los carrotanques en La Guajira, los cuales estaban estacionados sin operar. Las investigaciones revelaron que no contaban con seguro ni demás garantías.

A medida que se fueron desenredando las pistas, las pesquisas dieron con el camino: el entramado de corrupción que tuvo como protagonistas a Olmedo López, exdirector de la entidad; y Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres.

Otros de los nombres mediáticos son el de Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y prófugo en Nicaragua; Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones; Iván Name, expresidente del Senado; y Andrés Calle, expresidente de la Cámara; entre otros.

¿Por qué no lo investigarán?

La Corte Suprema está liderando varios de los procesos relacionados con este caso. El ahora senador Enrique Gómez denunció a Trujillo por supuestamente haber participado en el entramado.

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No obstante, inhibió abrir investigación formal. “No existe en el expediente evidencia, indicio o prueba alguna de la ocurrencia de una acción u omisión desplegada por aquel que pueda presentar las características de un delito”, sostuvo el alto tribunal.

“Quisieron instrumentalizar medios de comunicación y redes sociales para difamar en estos tres años (…) A esos enemigos políticos, los perdonamos y les decimos que no es la manera de ganar las elecciones”, afirmó Trujillo al pronunciarse sobre la decisión.