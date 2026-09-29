Así se forman los paracaidistas del Ejército Nacional

Su historia de formación militar comenzó en la década de los 60 en APIAY, pero desde 1996 la institución está fundada y consolidada en TOLEMAIDA. Esta trayectoria de más de cinco décadas ha consolidado la formación de hombres y mujeres que llevan en su espíritu la consigna de "Desde las nubes, victoria".

Historia y cifras de la Escuela de Paracaidismo Militar

Las cifras históricas reflejan fielmente la inmensa dimensión de esta labor institucional. A lo largo de su trayectoria, la escuela reporta aproximadamente 56.400 graduados en todas sus especialidades. Todo esto es el exitoso resultado de cerca de 1370 cursos impartidos. Además, para mantener estas capacidades actualizadas frente a los retos del país, se han certificado más de 7100 paracaidistas tan solo desde el año 2020.

El riguroso entrenamiento aerotransportado en Tolemaida

Detrás de cada graduación hay un arduo proceso de instrucción que exige una impecable preparación física, un absoluto dominio técnico y disciplina. Los uniformados deben demostrar una enorme capacidad para responder a condiciones de alta exigencia en todo momento. Esta rigurosa formación no termina simplemente en el momento de abandonar una aeronave en pleno vuelo. Por el contrario, abarca cada etapa crítica de planeamiento, ejecución y seguridad integral de la operación. Es una historia donde cada salto es la materialización del valor, bajo una firme convicción que acompaña a cada generación de soldados: "Paracaidista hasta el fin".

Cursos de paracaidismo y especialidades militares

Actualmente, la Escuela mantiene activos diversos procesos de formación en cinco especialidades, las cuales abarcan diferentes niveles de preparación y exigencia técnica. En la especialidad de Paracaidismo Militar están en desarrollo los cursos N.º 966, 967, 968 y 969. Igualmente, en Jefe de Salto se desarrolla el curso N.º 181; en Empacador, el N.º 173; en Explorador y Guía de Aeronaves, el N.º 60, y en la especialidad de Caída Libre avanza el curso N.º 54. La numeración de estos cursos permite dimensionar claramente la continuidad de los procesos de instrucción y la alta especialización alcanzada por la institución a lo largo de su historia.

Cortesía: Centro Nacional de Entrenamiento

La dimensión de esta trayectoria también tiene un fuerte alcance internacional, con registros históricos que identifican aproximadamente a 50 alumnos extranjeros. Estos estudiantes provienen de países aliados como Estados Unidos, Panamá, China, Chile, México y Guatemala. Este intercambio evidencia el alcance internacional de la instrucción y constituye un escenario ideal para compartir conocimientos, experiencias y procedimientos asociados a las capacidades aerotransportadas.

Las mujeres paracaidistas en el Ejército Nacional

En esta historia de preparación para la defensa y seguridad también se destaca enormemente la participación de las mujeres. De los aproximadamente 56.400 graduados que se encuentran registrados en la institución, cerca de 55.800 son hombres y 550 son mujeres. En los procesos de instrucción, el paracaidista adquiere una identidad forjada en el entrenamiento, la perseverancia y el compromiso que permanece mucho más allá de cada curso.

Cortesía: Centro Nacional de Entrenamiento

En conclusión, la trayectoria de la Escuela de Paracaidismo Militar representa la consolidación de una capacidad de formación que integra armónicamente los conocimientos técnicos, los procedimientos de seguridad, la preparación física y la disciplina militar, elementos totalmente indispensables para responder a las exigencias de las operaciones aerotransportadas modernas.