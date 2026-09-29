Prima de fin de año de Colpensiones 2026: Calendario de pago del Gobierno para las mesadas de fin de año

El Gobierno nacional envió un parte de tranquilidad a miles de adultos mayores en el país al confirmar que el pago de las mesadas correspondientes a noviembre y diciembre, incluida la tradicional prima de Navidad, está completamente garantizado.

La aclaración se da luego de que el Ministerio del Trabajo encendiera las alarmas al identificar un faltante presupuestal cercano a los 5,4 billones de pesos en las obligaciones financieras de Colpensiones para el cierre de año.

De acuerdo con la cartera laboral, el déficit fiscal encontrado responde a una insuficiencia en la planeación y asignación de los recursos necesarios para cubrir los costos reales de las pensiones. Sin embargo, la administración central estableció una ruta estratégica de articulación directa entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y Colpensiones para blindar los recursos.

“El Gobierno no trasladará el problema heredado a quienes cotizaron toda una vida”, recalcaron fuentes oficiales, enfatizando que las finanzas de los jubilados no sufrirán ninguna afectación.

¿Qué es la prima de Navidad y a quiénes les corresponde?

La prima de Navidad, conocida formalmente como la mesada 13, es un derecho adquirido consagrado en el artículo 50 de la Ley 100 de 1993. Este beneficio equivale a una mensualidad completa de la pensión y está dirigido a todos los ciudadanos cobijados bajo las modalidades de jubilación, vejez, invalidez y sobrevivencia reconocidas por Colpensiones.

Cabe destacar que este pago adicional no constituye un subsidio temporal, sino una obligación legal ineludible que se desembolsa tradicionalmente en la época decembrina.

Fechas de pago de la mesada de fin de año en Colpensiones

Con el fin de mantener la expectativa y permitir que los hogares planifiquen sus finanzas durante la temporada de fin de año, el Fondo de Pensiones Públicas (FOPEP) recordó cuáles son las fechas estipuladas en el calendario oficial para la dispersión de los dineros:

Mesada de octubre: Lunes 26 de octubre.

Mesada de noviembre: Miércoles 25 de noviembre.

Mesada de diciembre y Prima de Navidad: Jueves 24 de diciembre.

Con este plan de contingencia fiscal en marcha, los pensionados de Colpensiones pueden recibir con optimismo las festividades de fin de año, sabiendo que el Estado cumplirá con el desembolso oportuno de sus asignaciones sin alteraciones de última hora.