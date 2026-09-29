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Sequía por fenómeno de El Niño ya provoca racionamientos y desabastecimiento de agua en Tolima y Boyacá

De acuerdo con reportes de las autoridades ambientales, siete de las doce principales fuentes hídricas del Tolima han registrado descensos en sus niveles.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2026
01:21 p. m.
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Las altas temperaturas y la prolongada ausencia de lluvias comienzan a dejar graves afectaciones en varias regiones del país. En departamentos como Tolima y Boyacá, comunidades rurales y urbanas enfrentan reducciones en los caudales de ríos y quebradas, racionamientos de agua y dificultades para sostener actividades agrícolas y pecuarias, en medio de la intensificación de la temporada seca asociada al fenómeno de El Niño.

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Tolima: siete ríos reducen su caudal y ganaderos reportan pérdidas

La situación es especialmente crítica en la vereda La Flor, del municipio de San Luis, donde habitantes denuncian racionamiento de agua y una marcada disminución del nivel del río Luisa, uno de los principales afluentes de la zona. Según los pobladores, el río, que habitualmente alcanza niveles superiores, hoy permite atravesar amplios sectores a pie debido a la reducción de su caudal.

De acuerdo con reportes de las autoridades ambientales, siete de las doce principales fuentes hídricas del Tolima han registrado descensos en sus niveles. Entre ellas se encuentran los ríos Gualí, Magdalena, Saldaña, Combeima y Luisa. La falta de lluvias durante varios meses y las altas temperaturas, que han superado los 38 y 40 grados Celsius en algunas zonas, han agravado el panorama.

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Los efectos también golpean al sector ganadero. Productores de la región aseguran que la escasez de agua y la pérdida de pastos por los incendios forestales han provocado una significativa disminución en la producción de leche y el deterioro físico de los animales. Además, tres veredas, La Flor, Agua Flor y Caracolí, permanecen bajo medidas de racionamiento.

Mientras tanto, en el municipio de Chaparral, las autoridades mantienen el monitoreo de un enjambre sísmico que ha generado preocupación entre la comunidad. Como medida preventiva, estudiantes reciben clases virtuales y se han desarrollado jornadas de capacitación en gestión del riesgo.

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Boyacá: el río Surba se seca y más de 30 municipios enfrentan dificultades

En Boyacá, la situación no es menos preocupante. El río Surba, fuente que abastece aproximadamente al 90 % de la población de Duitama, presenta una drástica reducción de su caudal, dejando extensos sectores cubiertos únicamente por piedras y evidenciando la intensidad de la temporada seca.

Ante este escenario, las autoridades implementaron un racionamiento de agua entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. Sin embargo, la empresa de servicios públicos local no descarta endurecer las restricciones si continúan disminuyendo los niveles del afluente.

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La situación también ha impactado al sector agrícola. Campesinos de la región han optado por suspender las siembras para priorizar el uso del agua destinada al consumo humano y proteger los escasos recursos hídricos disponibles.

Las autoridades departamentales informaron que al menos 38 municipios de Boyacá presentan problemas de abastecimiento de agua, una cifra que refleja la magnitud de la emergencia y anticipa nuevos desafíos si persisten las condiciones secas durante las próximas semanas.

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