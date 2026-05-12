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Crece la preocupación por Drogas La Rebaja como nuevo gestor farmacéutico de la Nueva EPS

Los prestadores de salud señalan que la estrategia podría agravar la crisis en la entrega de medicamentos.

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
01:56 p. m.
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La decisión de utilizar a Drogas La Rebaja como gestor farmacéutico para la entrega de medicamentos a pacientes afiliados a la Nueva EPS ha generado inquietud en distintos sectores de la salud. Desde hoy, el punto de Girardot será el primero en habilitarse, mientras que mañana se activarán dispensarios en Ibagué y el próximo 19 de mayo en Soacha.

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Sin embargo, médicos y pacientes advierten que la cadena no cuenta con la capacidad técnica ni financiera para asumir esta tarea.

En los dos años de intervención, La Rebaja ha perdido más de 160.000 millones de pesos y actualmente no tiene puntos habilitados en el país para operar como gestor farmacéutico.

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“Hoy las instituciones intervenidas nos dicen que no les alcanza para pagar más del 70 o 75% de lo que nos corresponde”, advirtieron voceros del sector, quienes temen que los recursos no sean suficientes para garantizar el servicio.

A esto se suma el informe de la Contraloría, que concluyó que las intervenciones no mejoraron la situación de los pacientes, sino que la profundizaron. Según expertos, el problema fue subestimado y se manejó con un discurso político más que técnico, lo que ha dejado a buena parte del sistema de salud en una crisis profunda.

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Las declaraciones se dieron en el marco del lanzamiento de un conversatorio que reunirá a más de 30 organizaciones de salud con los candidatos a la Presidencia de la República el próximo jueves 14 de mayo. Los organizadores advirtieron que las “sillas vacías” de quienes no asistan reflejarán el lugar que ocupa la crisis de la salud en sus agendas programáticas.

El encuentro busca poner sobre la mesa las preocupaciones de pacientes, médicos y prestadores frente a la sostenibilidad del sistema y la urgencia de soluciones estructurales para garantizar el acceso a medicamentos y tratamientos.

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