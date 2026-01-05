Esposo asesinó a su pareja dentro de su propia casa y luego se quitó la vida en La Ceja, Antioquia

Conmoción se vive en el municipio de La Ceja, en el oriente de Antioquia, tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de una pareja de esposos dentro de su vivienda.

El hecho ocurrió durante el primer fin de semana del año y, según las primeras indagaciones, el hombre habría asesinado a su esposa con arma blanca y posteriormente se habría quitado la vida.

Las autoridades confirmaron que este caso corresponde al primer homicidio de una mujer registrado en lo que va del año en el departamento de Antioquia y que estaría enmarcado en un contexto de violencia intrafamiliar.

El hallazgo se produjo en una casa ubicada en el barrio Montesol, donde fueron encontrados los cuerpos de Natalia Lescano, de 36 años, y de su esposo Wilson Cardona, de 37 años.

Ambos presentaban heridas ocasionadas con arma blanca, según confirmaron las autoridades que atendieron la emergencia.

De acuerdo con el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Luis Muñoz, la hipótesis principal apunta a un homicidio seguido de suicidio.

El caso se destacó como un homicidio del masculino hacia la señora y posteriormente él se quita la vida con el arma blanca a través de una herida en el cuello.

En el desarrollo de la investigación, las autoridades establecieron que no existe registro de denuncias formales por violencia intrafamiliar interpuestas por la mujer contra su esposo.

No obstante, testimonios recogidos por la Policía en el sector señalan que la relación estaba marcada por constantes conflictos.

Lo único que se recopiló es que había discusiones permanentes que la pasaban en un tema de peleas constantes entre esta pareja y por algún tipo de exaltación.

La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación para esclarecer en detalle lo ocurrido y determinar la tipificación final del caso. De acuerdo con cifras entregadas por las autoridades, solo en 2025 se han registrado 108 mujeres asesinadas en Antioquia, aunque será la Fiscalía la encargada de establecer cuántos de estos hechos corresponden a feminicidios.

Finalmente, se conoció además que la mujer era madre de un joven de 18 años, quien hoy queda como víctima indirecta de este crimen.