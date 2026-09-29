Esquema de seguridad de Rodrigo Londoño, 'Timochenko', incluye seis carros blindados y 16 hombres

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, reveló detalles sobre el esquema de seguridad de Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, líder del partido Comunes y firmante del acuerdo de paz con las Farc.

Según informó el funcionario, 'Timochenko' dispone actualmente de un esquema amplio en comparación con otros funcionarios del Estado. Tiene seis camionetas blindadas y 16 hombres de protección.

Timochenko pidió refuerzo de su esquema de seguridad

Blanco indicó que el excomandante de las Farc solicitó una extensión de su dispositivo de protección. "Pidió una extensión, se le hizo su estudio y el estudio arrojó que no se le podía implementar más", afirmó Blanco.

El director de la UNP también recalcó que los firmantes del proceso de paz tienen una condición particular a diferencia de otros protegidos. "Ellos tienen una condición particular como firmante del proceso de paz que además está muy vigilada por la CIDH y pues muchas veces tenemos que regirnos a esa convención internacional".

En las declaraciones en la Comisión Segunda de la Cámara, Blanco reveló que la Unidad Nacional de Protección enfrenta un déficit presupuestal de un billón de pesos. La entidad responsable de garantizar la seguridad de congresistas, líderes políticos, firmantes del acuerdo de paz y otras personalidades en riesgo en todo el país.

¿En qué está actualmente Rodrigo Londoño?

El 23 de septiembre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) indicó que Rodrigo Londoño cumple la sanción impuesta por el tribunal de recuperar los cuerpos de personas no identificadas en Pitalito, Huila.

"La JEP los declaró responsables como autores mediatos por haber liderado el aparato organizado de poder en que se convirtió la extinta guerrilla, así como por los crímenes de guerra de toma de rehenes y homicidio, y por los crímenes de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad, asesinato y desaparición forzada".

La condena impuesta señala que junto a seis exintegrantes de las Farc deberán trabajar en siete fases entre septiembre de 2026 y marzo de 2034 en departamentos como Antioquia, Caquetá, Bolívar, Meta, Huila, Cesar, Putumayo, Nariño, Vaupés y en Bogotá.

Sin embargo, la presencia de 'Timochenko' en el cementerio San Antonio de Padua de Pitalito, Huila, generó controversia entre las familias de víctimas de desaparición forzada. El excomandante de las extintas Farc fue fotografiado participando en labores de búsqueda que, según del Sistema Integral para la Paz, no han permitido hasta ahora establecer que los cuerpos recuperados correspondan a desaparecidos por el grupo armado.

Noticias RCN confirmó que los cuerpos encontrados en este camposanto no tendrían, hasta ahora, orientación de identidad que permita establecer que corresponden a desaparecidos por el grupo armado.