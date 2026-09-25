La foto que genera dudas: ¿A quién busca 'Timochenko'? No son las víctimas de las FARC en Pitalito

‘Timochenko’, antiguo comandante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue registrado buscando desaparecidos en el cementerio San Antonio de Padua en Pitalito, una imagen que generó interrogantes.

RELACIONADO Piden a antiguo secretariado de las FARC revelar la ubicación de fosas comunes para niños y militares

Noticias RCN confirmó con fuentes del Sistema Integral para la Paz que los cuerpos recuperados en este cementerio no tienen, hasta ahora, orientación de identidad que permita establecer que corresponden a desaparecidos por el grupo armado.

¿Quiénes son las personas que buscan?

El cementerio ya era un lugar de interés forense y contaba con medidas cautelares de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Comparecientes de la fuerza pública apoyan labores de prospección, señalización y logística en al menos nueve puntos de interés forense, como parte de la labor que lidera la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas”, sostuvo el alto tribunal en agosto de 2025.

Antes de la llegada de los antiguos comandantes, los exmilitares fueron quienes entregaron información, verdad y participaron en la búsqueda. Es decir, la labor comenzó por comparecientes de la fuerza pública; pero ahora están los exmiembros del extinto grupo criminal.

Uno de ellos explicó lo siguiente en ese momento: “Tratamos de, en silencio, sin hacernos, sin buscar un perdón a través de esto, hacer que quizás esa familia que está buscando a alguien lo encuentre y sienta un alivio. Tenga a su ser querido, donde llorar, donde visitar, donde poder hablar”.

Cuestionan la presencia de ‘Timochenko’: ¿No está buscando donde corresponde?

‘Timochenko’ y los demás exmiembros del secretariado cumplen con una de las acciones restaurativas ordenadas por la JEP dentro de la sentencia del caso 01 por los miles de secuestros.

Sin embargo, las familias de las víctimas de Pitalito siguen esperando saber dónde están realmente los desaparecidos. La no orientación de identidad plantea dudas con respecto a las acciones que los comparecientes realizan.

Ximena Ochoa, familiar de las víctimas, cuestionó la presencia de ‘Timochenko’: “No sé qué hace posando para fotos en ese cementerio, debería respetar. Los restos de ellos están cerca de las zonas campamentarias que hubo por las montañas del Huila y en las rutas de desplazamiento habitual de los guerrilleros, pero no lo veo buscando ahí”.

En Pitalito, una de esas familias lleva décadas esperando información sobre el soldado Jair Chimbaco Vargas, de quien no se sabe nada desde el 7 de abril de 2004.

“Allá (en Huila) han desaparecido muchos secuestrados en poder de las FARC: el doctor Silvio Urbano, de mi maestro de ganadería, el señor Mariano Sánchez Carvajal, de Hilde Orozco, del soldado Jair Chimbaco: desaparecidos todos en poder de las FARC y esos cuerpos nunca los entregaron”, declaró Ochoa.