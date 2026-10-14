"Petro y Maduro dieron la orden": María Claudia Tarazona sobre el crimen de Miguel Uribe

Son delicados los señalamientos que hace María Claudia Tarazona sobre el crimen de su esposo, el entonces candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En entrevista con Noticias RCN, Tarazona sostuvo que la plata para asesinarlo salió de Venezuela y que lo ocurrido con el exsenador fue un “crimen de Estado”. Además, lanzó graves acusaciones en contra del expresidente Petro, miembros del partido Comunes y Nicolás Maduro.

Tarazona también habló sobre una supuesta información que le habría dado una persona desde Caquetá, con quien aseguró no tener ninguna relación, la cual ya habría sido entregada a la Fiscalía.

¿Qué ha pasado tras la muerte de Miguel?

Mi vida normal se terminó, se acabó.

¿Has podido entender por qué mataron a Miguel?

He contado en privado esta anécdota, pero cuando Miguel estaba en el Concejo y Petro era alcalde de Bogotá, él me llamó y me dijo que estaban votando para que el presupuesto se fuera a hacer el tranvía por la séptima o se guardara para el metro y su voto era el decisivo.

Miguel votó negativo y la plata se fue para el Metro y le tumbó el tranvía por la séptima a Petro. Arrancó de frente la pelea y el hostigamiento de Petro hacia Miguel.

¿Está diciendo que Petro podría estar detrás de la muerte de Miguel?

A mí no me cabe la menor duda, falta que probatoriamente lleguemos a eso. Pero si me preguntan a mí, Petro estuvo detrás de la muerte de Miguel y lo interesante acá es entender si el de Miguel fue un crimen de Estado.

¿Lo que ha investigado en la Fiscalía, lleva hacia un crimen de Estado?

La línea de investigación hoy, me lo sostuvo la fiscal, de que el crimen de Miguel fue un crimen de Estado está abierta.

¿Y el director de la UNP qué rol jugaría?

Pues lo principal es que no cumplió con su deber de cuidar la vida de Miguel. Como lo hemos dicho muchas veces, Miguel solicitó más de 25 veces que se ampliara su esquema de seguridad, y torpemente Augusto…

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A mí él me ha dicho que eso no es verdad…

Fue así, está documentado, está en la Fiscalía, y tengan la seguridad de que el señor Augusto Rodríguez va a ser imputado.

¿Por qué dijo que la orden de asesinar a Miguel había salido del Congreso de la República?

Porque me llegó una información a mi celular. No puedo revelar nombres porque son materia de investigación y por protección, pero son personas que tienen acceso a mí.

Quien envía la información lo hizo en abril del año pasado y advirtió que a precandidatos del Centro Democrático los iban a asesinar… a Paloma Valencia y a Miguel Uribe.

Primero dijo que la plata había salido de Venezuela; segundo, que la orden había salido del Congreso y, tercero, envió la foto de la persona a la que le dieron la orden.

¿Pero esa información de abril del año pasado le llegó a una persona que se la transmitió ahorita?

Sí, después del asesinato de Miguel, porque esa persona desestimó la información, llegaron varias amenazas y no las dio por ciertas.

Pero cuando asesinaron a Miguel esa persona fue a la Fiscalía y no entregó esas pruebas, pero en vista del avance de la investigación me llegó a mi esa información.

¿Cuánta plata fue?

Estamos hablando de $4.000 millones.

¿Y eso cómo salió de Venezuela y llegó a Colombia?

Hay unos Comandos de Frontera que son los que cuidan la frontera entre Colombia y Venezuela y no se mueve nada sin que ellos lo autoricen.

En este momento está alias Araña que ya fue extraditado y antes de eso le hicieron un interrogatorio para saber la coordinación, planeación y financiación del magnicidio de Miguel, y hasta el momento no sabemos qué salió de ahí.

Entonces era la plata, los candidatos y la foto…

La foto de la persona que tenía la orden, que es alguien de la Segunda Marquetalia y está en el Caquetá.

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Me imagino que si está allá le rendía cuentas a ‘Iván Marquez’ o a ‘Calarcá’.

¿Pero ellos siguen órdenes de alguien que está en el Congreso?

Creo que en los autores materiales tenemos mucho más que los sicarios que ejecutaron el asesinato de Miguel.

Lo que yo entiendo de lo que pasa es que la Segunda Marquetalia no es determinador del magnicidio.

¿Y quién es la cabeza?

Estamos hablando que hay crímenes transnacionales, que la plata vino de Venezuela y allá en ese momento, porque no habían capturado a Maduro, no se movía un peso sin que el régimen lo supiera. Porque, además, la plata no llegó en dólares sino en pesos.

¿Cómo sabe?

Porque entregaron la plata y se encontró en pesos. Si hubiera estado en dólares se habría podido rastrear, pero ellos sabían y la enviaron en pesos. Pero cómo pasa la frontera si no es con ayuda del régimen.

¿Pero si es un crimen de Estado había una alianza entre el presidente de Colombia y el de Venezuela?

Claramente, entre el presidente de Colombia y el dictador Maduro dieron la orden a la Segunda Marquetalia para el asesinato de Miguel.

¿Qué rol juega el Congreso entonces?

Pues el Congreso tenía al partido Comunes, con el que Miguel se enfrentaba todos los días, entonces está orquestado por supuesto.

Y quiénes eran ellos… los amigos de Iván Cepeda, los protegidos de Petro, los señores de la paz total y del proceso de paz.

Todo eso tiene que probarlo la Fiscalía…

Ese es el punto… necesitamos profundidad en la investigación. Llamé esta mañana a uno de los abogados para preguntar si había pruebas sobre esta información, pero no hay nada. Ni siquiera sabemos si la Fiscalía desestimó la información.

¿Por qué esa persona se demoró tanto en enviar la información?

No sé.

¿Y tienen alguna relación?

No… No te puedo contar porque no puedo revelar quién es por protección a esa persona.

¿Cuál es tu relación con el presidente actual?

Yo estoy muy agradecida con el presidente Abelardo, le doy las gracias infinitas por tomarse el trabajo de hablar de Miguel, de dar la orden de llegar a quienes fueron los determinadores.