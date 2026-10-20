CANAL RCN
Colombia

26,9 decesos en accidentes de tránsito se registraron en promedio cada día durante el primer semestre de 2026

Gremios advierten que, en septiembre, la razón principal de bloqueos en las vías fueron los accidentes de tránsito.

Foto: @BogotaTransito / X
Foto: @BogotaTransito / X

Noticias RCN

octubre 20 de 2026
11:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las cifras de accidentalidad vial en Colombia durante el primer semestre de 2026 son motivo de inmensa preocupación entre los conductores e integrantes del sector transporte.

De acuerdo con cifras oficiales, 4.751 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito registrados entre enero y junio. Un 20 % más que en el primer semestre de 2025.

Motocicletas en Colombia: Fasecolda informa que 9 de cada 10 accidentes viales involucran una moto
RELACIONADO

Motocicletas en Colombia: Fasecolda informa que 9 de cada 10 accidentes viales involucran una moto

26,9 decesos en promedio se registraron cada día:

Los datos registrados durante el primer semestre de 2026 sugieren que, cada día, un promedio de 26,9 personas falleció en vías del país, lo que es igual a 1,09 personas cada hora.

A corte de junio, se conoció además que un promedio de 16 motociclistas fallece por día, lo que quiere decir que representan el 59,4 % de los decesos registrados en accidentes de tránsito.

Así puede reportar un accidente de tránsito sin salir de casa
RELACIONADO

Así puede reportar un accidente de tránsito sin salir de casa

Accidentes de tránsito fueron la razón principal de bloqueos en las vías el último mes:

El número de accidentes de tránsito en vías de Colombia ha aumentado al punto en que, según Clarita María García, directora nacional de Defencarga, se convirtieron en septiembre en la razón principal de bloqueos:

"En total, en el año, hemos tenido 1.259 afectaciones viales y, durante el mes de septiembre, la primera causa de estas afectaciones no son los bloqueos viales, sino los siniestros viales".

Pero no es todo. La directora de Defencarga advirtió también que “la extorsión ha aumentado un 3 % con respecto al año pasado, al igual que los casos de minería ilegal, la captura y secuestro de cuentas de WhatsApp y otros temas relacionados con piratería terrestre”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Transporte

Transportadores y gremios presentaron sus propuestas para reformar el Código de Tránsito

Ejército Nacional

Soldado habría matado a un suboficial y luego se habría quitado la vida dentro del batallón en Sogamoso

Secuestro en Colombia

Presidente De la Espriella se reunió con las familias de funcionarios del CTI secuestrados en Arauca

Otras Noticias

Atlético Nacional

Figura de Atlético Nacional se perdería el resto del semestre: otra baja sensible

Lucas González pierde una de sus piezas más desequilibrantes para lo que resta de temporada y se suma a un largo listado de bajas.

Loterías

MiLoto cayó nuevamente y fue en recóndito lugar del país: este fue el ganador del premio mayor

Conozca cuáles fueron los números ganadores de este sorteo.

Artistas

Falleció expareja de Justin Bieber a sus 34 años: la familia confirmó la noticia

Yina Calderón

Yina Calderón explotó tras revelarse la necropsia de Baby Demoni: "Esto no puede quedar impune"

Animales

¡Pilas! Estos son los riesgos a los que expondrá a su mascota si le da dulces en Halloween