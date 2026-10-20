26,9 decesos en accidentes de tránsito se registraron en promedio cada día durante el primer semestre de 2026

Las cifras de accidentalidad vial en Colombia durante el primer semestre de 2026 son motivo de inmensa preocupación entre los conductores e integrantes del sector transporte.

De acuerdo con cifras oficiales, 4.751 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito registrados entre enero y junio. Un 20 % más que en el primer semestre de 2025.

26,9 decesos en promedio se registraron cada día:

Los datos registrados durante el primer semestre de 2026 sugieren que, cada día, un promedio de 26,9 personas falleció en vías del país, lo que es igual a 1,09 personas cada hora.

A corte de junio, se conoció además que un promedio de 16 motociclistas fallece por día, lo que quiere decir que representan el 59,4 % de los decesos registrados en accidentes de tránsito.

RELACIONADO Así puede reportar un accidente de tránsito sin salir de casa

Accidentes de tránsito fueron la razón principal de bloqueos en las vías el último mes:

El número de accidentes de tránsito en vías de Colombia ha aumentado al punto en que, según Clarita María García, directora nacional de Defencarga, se convirtieron en septiembre en la razón principal de bloqueos:

"En total, en el año, hemos tenido 1.259 afectaciones viales y, durante el mes de septiembre, la primera causa de estas afectaciones no son los bloqueos viales, sino los siniestros viales".

Pero no es todo. La directora de Defencarga advirtió también que “la extorsión ha aumentado un 3 % con respecto al año pasado, al igual que los casos de minería ilegal, la captura y secuestro de cuentas de WhatsApp y otros temas relacionados con piratería terrestre”.