Concejal señaló a Petro de responsabilidad política en el magnicidio de Miguel Uribe y pidió justicia

El concejal de Bogotá Andrés Barrios, cercano al fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se pronunció sobre las investigaciones por el magnicidio y pidió a la Fiscalía General de la Nación avanzar en el esclarecimiento de los hechos, especialmente para determinar quiénes habrían ordenado el ataque.

En entrevista con Noticias RCN, el cabildante manifestó su preocupación por lo que considera una falta de avances suficientes y aseguró que el país necesita conocer no solo a los responsables materiales, sino también a quienes habrían planeado el crimen.

Concejal señaló a Petro de responsabilidad política en el magnicidio de Miguel Uribe

Durante la entrevista, el concejal insistió en que la investigación debe llegar hasta los autores intelectuales, es decir, las personas que presuntamente habrían dado la orden de cometer el atentado.

"Lo que todo el país está pidiendo es justicia. Es lo que el país quiere ver", afirmó Barrios, quien cuestionó el ritmo de las actuaciones judiciales y señaló que, a su juicio, deberían conocerse más resultados a estas alturas del proceso.

El cabildante aseguró que las investigaciones deben permitir establecer quién tomó la decisión de atacar a Miguel Uribe y cuáles fueron las motivaciones detrás del crimen.

Y por eso creo que toda esta denuncia, sin duda, deja muchas preguntas, preocupaciones. Y sobre todo, el país quiere dar con los responsables. El magnicidio de Miguel no puede quedar en la impunidad.

La identificación de quienes habrían ordenado el ataque continúa siendo uno de los puntos centrales para esclarecer completamente el caso. Las responsabilidades deberán establecerse a partir de las pruebas y las conclusiones de las autoridades judiciales.

¿El asesinato habría tenido motivaciones políticas?

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el crimen tuviera un trasfondo político, Barrios sostuvo que el crecimiento del liderazgo de Miguel Uribe y la fuerza que, según él, estaba tomando su campaña lo habrían convertido en una figura incómoda para sus contradictores.

El concejal afirmó que la visión de país del dirigente representaba una amenaza para sectores que identificó con el petrismo y con las disidencias de esa corriente política.

Concejal cuestionó la política de paz total del Gobierno Petro

Otro de los asuntos abordados fue la eventual responsabilidad política que podría recaer sobre el Gobierno anterior si se llegara a confirmar la participación de la Segunda Marquetalia en el asesinato y se estableciera alguna relación con los beneficios concedidos en el marco de la política de paz total.

Frente a ese escenario hipotético, Barrios cuestionó duramente la estrategia del Ejecutivo de Gustavo Petro y sostuvo que, en su opinión, no habría contribuido a garantizar la seguridad ni a impedir que los grupos armados cometieran delitos.

La paz total que ofreció el Gobierno de Gustavo Petro no fue paz, fue impunidad total para lavarle la cara a una cantidad de delincuentes y de criminales en este país.

El concejal también relacionó su crítica con el debate que se dio en Colombia alrededor del plebiscito por los acuerdos de paz de 2016. En su intervención, afirmó que lo ocurrido ratificaría las objeciones que, según él, existían frente a esos acuerdos.

¿Hay indicios de una orden desde el Congreso o de responsabilidades del Estado?

Durante la conversación también se le preguntó a si existían pruebas o indicios que permitieran establecer que la orden de asesinar a Miguel Uribe hubiera salido del Congreso de la República.

El concejal respondió que corresponde a las autoridades determinar el origen de las instrucciones y establecer quiénes participaron en la planeación del ataque. Aun así, expresó inquietudes sobre una posible responsabilidad estatal y calificó el caso como un “crimen de Estado”.

En ese contexto, señaló al Gobierno de Gustavo Petro y mencionó al entonces director de la Unidad Nacional de Protección, entidad encargada de implementar medidas de protección para personas en situación de riesgo.

Responsabilizó políticamente a Petro por sus declaraciones contra Miguel Uribe

En el último tramo de la entrevista, el concejal se refirió a los enfrentamientos públicos entre Gustavo Petro y Miguel Uribe Turbay, y sostuvo que las críticas del mandatario contra el dirigente opositor tuvieron relevancia política.

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Afirmó que, a su juicio, quienes buscaban silenciar al senador eran personas que lo habían hostigado, amenazado o cuestionado públicamente. En ese punto, responsabilizó políticamente al presidente por sus publicaciones y opiniones sobre el dirigente.

Gustavo Petro mostró a través de sus trinos y a través de su opinión la preocupación que él tenía con un miembro de la oposición.

El concejal agregó que Miguel Uribe se había convertido en una figura cada vez más visible dentro de la oposición y que estaba próximo a competir por la candidatura presidencial del Centro Democrático.