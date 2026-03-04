Hay que colocar cadena perpetua, hay que ponerle orden a este país: Juan Carlos Pinzón

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, quien participa en La Gran Consulta por Colombia, estuvo en A lo que Vinimos Electoral desde la Comuna 16 de Medellín. Habló de sus propuestas de seguridad, relaciones con Estados Unidos y la imposición de cadena perpetua para algunos casos.

¿Qué hacer con la violencia que golpea a Antioquia y a otras regiones del país?

Tengo el deber de ser el protector de Colombia. Ningún otro candidato ha manejado las Fuerzas Armadas, ningún otro candidato dio los golpes que dimos. ¿Sabe qué es importante? A esta altura ya presentamos el Plan Cero Tolerancia con el Crimen, seis capítulos, 120 medidas. ¿Y eso qué significa? Vamos a fortalecer las Fuerzas Armadas y volverlas a dejar como las más fuertes del continente.

Y quiero abrir un debate: hay que colocar cadena perpetua para violadores de niños y abusadores, para feminicidios, muertes sistemáticas de mujeres y ciertamente también para los asesinos de militares, policías y miembros del rama judicial. Cuatro megacárceles.

¿Cree que le copien con lo de la cadena perpetua en el Congreso de la República?

Voy a hablar primero con las cortes y a las cortes les tengo que contar una cosa que es real: cada vez que yo salgo por el país y planteo esto, la gente lo ruega, esto es lo que el país quiere.

Llegó la hora de ponernos duros porque este país tiene oportunidades de desarrollo, tiene todo el potencial de progreso, ero hay que ponerle orden y hay que dar seguridad.

¿Qué va a pasar con la paz total si usted es elegido presidente de la República?

Ese modelo de paz total que crearon no es otra cosa que un fortalecimiento criminal. Estamos ante el fortalecimiento criminal más importante en 30 años. Y buena parte de la causa de ello es la manga ancha con la criminalidad, la manga ancha con las economías criminales.

Tengo mucha preocupación de que nos van a meter 'el pacto de La Picota 2', es decir, un gobierno que acuerda con bandidos para poderse elegir. ¡Ojo! Que en eso está el gobierno actual y sus sucesores. Yo tengo mucha preocupación y es bueno que el país lo sepa.

El Clan del Golfo fue incluido por el Departamento de Estado de EE.UU. como un grupo terrorista, pero se sienta al tiempo en los diálogos. ¿Eso cómo afectaría la relación con Estados Unidos?

Hace bastante la relación con Estados Unidos se deterioró y ese es uno de los puntos importantes de que el país me dé la oportunidad de llegar a servirle como presidente. Colombia necesita una relación con Estados Unidos excepcional. Si llego a la Presidencia de la República, tendremos las mejores relaciones en décadas con Estados Unidos.

¿Cómo sería esa reactivación de los lazos entre Colombia y Estados Unidos?

A mi llegada la relación inmediatamente se mejora porque hay buen contacto con el Departamento de Estado, con el gobierno. Va a haber un diálogo serio y permanente, un capítulo específico también para todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías y un capítulo de educación.

Crearé la beca Miguel Uribe Turbay para que a partir de 2028, 3.000 jóvenes colombianos de ingresos medios y bajos vayan a estudiar maestrías al exterior y regresen. Y si regresan al país cuatro años, no deben nada, quedan totalmente cubiertos.

Usted era muy de la mano de Vargas Lleras, pero ahora lo vemos en vallas con Abelardo de la Espriella

Dicen que la política es dinámica. Aquí terminarán todos, uno conoce cómo funciona la política. Apenas empiecen a ver que nos consolidamos, van a ir llegando uno tras otro. Soy una persona de un corazón grande y de la convicción de que más que mis sentimientos personales importa el país.

¿Vargas Lleras está con Juan Carlos Pinzón o con Abelardo de la Espriella?

Noto que mucha gente del Partido Cambio Radical nos ayuda, noto que Germán Vargas Lleras, así como yo tengo gran respeto por él, él siempre ha sido muy respetuoso y considerado conmigo. Ese es un valor de esa relación.