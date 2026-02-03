CNE reglamenta nuevas exigencias técnicas a encuestas políticas: estas son

El Consejo Nacional Electoral (CNE) expidió la Resolución 1197 de 2026, con la cual da cumplimiento al artículo 14 de la Ley 2494 de 2025. La medida establece un marco detallado para la elaboración, publicación y divulgación de encuestas y sondeos de carácter político y electoral en Colombia, con el objetivo de garantizar transparencia, imparcialidad y rigor técnico en estos estudios.

RELACIONADO Registraduría suspenderá servicios de registro civil e identificación por elecciones del 8 de marzo

La resolución obliga a las firmas encuestadoras a inscribirse en el Registro Nacional de Encuestadores, acreditar experiencia previa y demostrar que su objeto social principal corresponde a la investigación de mercado o encuestas de opinión.

Además, fija parámetros técnicos como el diseño muestral, el margen de error calculado por indicador y la obligación de publicar fichas metodológicas completas.

Transparencia y control ciudadano

El CNE enfatizó que las encuestas deben ser divulgadas en su totalidad, incluyendo información sobre la entidad que las realizó, la fuente de financiación, el tamaño y tipo de muestra, las preguntas formuladas y el margen de error. Asimismo, se prohíbe la difusión de encuestas falsas o que no cumplan con los requisitos legales.

La resolución también contempla la creación de un repositorio público con la información técnica de cada encuesta, lo que permitirá a los ciudadanos acceder a los datos y verificar la calidad de los estudios.

Régimen de transición para encuestadores

Las personas naturales que actualmente realizan encuestas tendrán un plazo de un año para constituirse como personas jurídicas y solicitar su inscripción en el registro. Deberán acreditar experiencia mediante contratos previos y demostrar que su actividad principal ha sido la elaboración de estudios de mercado o encuestas políticas.

Con estas disposiciones, el CNE busca reforzar la credibilidad de los procesos electorales y asegurar que la información difundida durante las campañas sea objetiva, veraz y técnicamente confiable.