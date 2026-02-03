CANAL RCN
Colombia

CNE reglamenta nuevas exigencias técnicas a encuestas políticas: estas son

Con esto se busca reforzar la credibilidad de los procesos electorales y asegurar que la información difundida durante las campañas sea objetiva

Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 02 de 2026
10:10 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Consejo Nacional Electoral (CNE) expidió la Resolución 1197 de 2026, con la cual da cumplimiento al artículo 14 de la Ley 2494 de 2025. La medida establece un marco detallado para la elaboración, publicación y divulgación de encuestas y sondeos de carácter político y electoral en Colombia, con el objetivo de garantizar transparencia, imparcialidad y rigor técnico en estos estudios.

Registraduría suspenderá servicios de registro civil e identificación por elecciones del 8 de marzo
RELACIONADO

Registraduría suspenderá servicios de registro civil e identificación por elecciones del 8 de marzo

La resolución obliga a las firmas encuestadoras a inscribirse en el Registro Nacional de Encuestadores, acreditar experiencia previa y demostrar que su objeto social principal corresponde a la investigación de mercado o encuestas de opinión.

Además, fija parámetros técnicos como el diseño muestral, el margen de error calculado por indicador y la obligación de publicar fichas metodológicas completas.

Transparencia y control ciudadano

El CNE enfatizó que las encuestas deben ser divulgadas en su totalidad, incluyendo información sobre la entidad que las realizó, la fuente de financiación, el tamaño y tipo de muestra, las preguntas formuladas y el margen de error. Asimismo, se prohíbe la difusión de encuestas falsas o que no cumplan con los requisitos legales.

¿Ha funcionado la Región Metropolitana entre Bogotá y Cundinamarca?
RELACIONADO

¿Ha funcionado la Región Metropolitana entre Bogotá y Cundinamarca?

La resolución también contempla la creación de un repositorio público con la información técnica de cada encuesta, lo que permitirá a los ciudadanos acceder a los datos y verificar la calidad de los estudios.

Régimen de transición para encuestadores

Las personas naturales que actualmente realizan encuestas tendrán un plazo de un año para constituirse como personas jurídicas y solicitar su inscripción en el registro. Deberán acreditar experiencia mediante contratos previos y demostrar que su actividad principal ha sido la elaboración de estudios de mercado o encuestas políticas.

Situación en Medio Oriente se siente en las elecciones: aplazan apertura en dos puestos de votación
RELACIONADO

Situación en Medio Oriente se siente en las elecciones: aplazan apertura en dos puestos de votación

Con estas disposiciones, el CNE busca reforzar la credibilidad de los procesos electorales y asegurar que la información difundida durante las campañas sea objetiva, veraz y técnicamente confiable.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Bogotá activa plataforma para frenar paseos millonarios: así puede consultar placa y conductor

Lluvias En Colombia

Lluvias en Colombia irían hasta abril, pero la temporada de calor se extenderá varios meses

Instituto de Protección y Bienestar Animal

Proyecto del IDPYBA busca trabajar y apoyar a proteccionistas de animales en Bogotá

Otras Noticias

Medio oriente

"Objetos" impactan en centro de datos de Amazon en Emiratos en pleno conflicto regional

Las ciudades de Abu Dabi y Dubái figuran entre las localidades alcanzadas por ataques atribuidos a Irán, en respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.

Oscar Cordoba

Óscar Córdoba reveló quién debe ser el arquero titular de Colombia en el Mundial 2026

Óscar Córdoba se la jugó y eligió al arquero titular de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Yeison Jiménez

¡Emotivo! Jowell y Randy rindieron homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

Dólar

Dólar en Colombia vuelve a subir este 2 de marzo y retoma precio de inicios de 2026

Cuidado personal

Tomar colágeno no desaparece las arrugas, según reciente investigación