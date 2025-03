Esta es la carta que escribió 'Epa Colombia' para solicitar prisión domiciliaria

Este 26 de marzo, se conoció que Francisco Bernate, abogado de Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como 'Epa Colombia', radicó una solicitud para que su defendida sea cobijada por la Ley 2292 de 2023 (Ley de Utilidad Pública) y así pedir la detención domiciliaria.

A través de un extenso documento, el penalista argumentó que Barrera cumple con los requisitos necesarios, como ser madre cabeza de hogar, así como no haber cometido delitos excluidos como "genocidio, homicidio, extorsión, secuestro, desaparición forzada o delitos contra bienes y personas protegidos por el Derecho Internacional Humanitario".

"Daneidy Barrera Rojas se muestra plenamente dispuesta a prestar la caución requerida para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas comprometiéndose a colaborar activamente con el sistema de seguimiento y control que ejercerá el juez que vigile la condena, aceptando visitas periódicas a su domicilio para verificar el cumplimiento de la pena sustitutiva", dice el documento.

La carta de 'Epa Colombia' para solicitar prisión domiciliaria

Por otro lado, la empresaria y creadora de contenido escribió una carta dirigiéndose al Juzgado 3 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, en donde realizó esta solicitud. Este es el escrito:

"Desde lo más profundo de mi corazón, quiero expresar mi arrepentimiento por los errores que he cometido. Sé que mis acciones han afectado no solo mi vida, sino también la de quienes me rodean. Hoy, como madre de una hermosa niña, siento una responsabilidad mucho mayor. Ella es mi luz, mi mayor motivación para seguir adelante y convertirme en una mejor persona".

"Dios ha sido mi refugio en los momentos más oscuros, y gracias a su guía he logrado levantarme y reconstruir mi vida. Sé que con su apoyo he podido superar las dificultades, y ahora quiero retribuir de alguna manera, dando a otras mujeres la oportunidad de transformar sus vidas como yo lo he hecho. Este programa de servicios de utilidad pública es una bendición y una nueva oportunidad para demostrar que el cambio es posible, no solo para mí, sino para todas aquellas mujeres que se encuentran en situaciones vulnerables".

"Mi mayor deseo es vincularme a este programa para empoderar a las mujeres que, como yo, han enfrentado grandes retos. Quiero que mi hija crezca viéndome no solo como su madre, sino como una mujer que lucha por dar oportunidades a las demás, especialmente a aquellas víctimas del conflicto armado, de la violencia intrafamiliar o que han sido privadas de su libertad. Con el proyecto "APRENDE Y EMPRENDE CON EPA COLOMBIA", que adjunto a esta carta, busco brindarles herramientas reales para que puedan reconstruir sus vidas, tal como yo he podido hacerlo".

"Este proyecto no solo me permitirá retribuir a la sociedad, sino también enseñarle a mi hija que, con fe en Dios y dedicación, podemos superar cualquier obstáculo. Mi mayor anhelo es que mi hija crezca en un mundo donde las mujeres tengan oportunidades reales de crecimiento y éxito, y estoy segura de que, a través de este programa, podré aportar para que eso sea una realidad".

"Agradezco de antemano la oportunidad de acceder a esta medida sustitutiva, confiando en que, con el amor por mi hija y mi fe en Dios, puedo ser un agente de cambio y esperanza para muchas familias en Colombia".

¿Qué es el programa Aprende y Emprende con Epa Colombia?

Esta solicitud que realiza Daneidy Barrera de la mano de su abogado, también está teniendo en cuenta la creación del proyecto "Emprende y Aprende con Epa Colombia", en donde la empresaria espera poder capacitar mujeres desde su vivienda, mientras cumple con su condena.

"Busca capacitar y empoderar a la mujer que se ha visto privada de oportunidades reales de crecimiento personal y laboral, brindándole herramientas en temas de cosmética y belleza capilar, que son de alto valor agregado y les permitirá incluso, su libertad económica", señalan desde el entorno de 'Epa Colombia'.

El "Proyecto Aprende y Emprende con EPA Colombia" se presenta como una alternativa que, en el marco de la Ley 2292 de 2023, permitirá a Daneidy Barrera cumplir con sus obligaciones de servicios de utilidad pública mediante actividades que redundan en el beneficio social y la rehabilitación integral.

"Confiamos que durante la vigencia del proyecto podamos impactar positivamente la vida de más de mil mujeres en la capital, y resaltar de esta manera la importancia de las segundas oportunidades en la vida de cualquier persona", señalan los documentos.