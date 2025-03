VIDEO: así fue como 'Epa Colombia' y Yina Calderón adelantaron la noticia del embarazo de Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano confirmó el pasado 19 de marzo que se encuentra embarazada. La influencer dejó ver su abdomen en un conmovedor video de Instagram y, además, hizo una encuesta en la que sus seguidores se encuentran votando si creen que será mamá de un niño o una niña.

Además, en tres historias de Instagram, Aida Victoria Merlano confirmó que se enteró de su embarazo en diciembre de 2024, pero que no quería anunciar la noticia hasta que pasara la semana 12. En consecuencia, reconoció que se sintió muy afectada cuando comenzó a filtrarse la noticia.

Y es que tanto Yina Calderón como 'Epa Colombia' grabaron unos videos en los que hablaron del embarazo de Aida Victoria Merlano y desataron las especulaciones y los rumores. ¿Qué dijeron? En Noticias RCN puede conocer todos los detalles.

Así adelantaron 'Epa Colombia' y Yina Calderón la noticia del embarazo de Aida Victoria Merlano

"Estoy triste porque ustedes saben que yo con las mamás no peleo, no me gusta pelear con mujeres que ya lo son ni con las que están recién paridas. Yo siento que ahí pasan a otra etapa de la vida", inició afirmando Yina Calderón en un video.

"Entonces ya no voy a pelear más con Aida Merlano porque está embarazada. Se me fue un contrincante", añadió.

Por su parte, 'Epa Colombia' también habló del tema y les contó a sus seguidores que, presuntamente, Aida Victoria Merlano estaba buscando un bebé desde hace un tiempo considerable.

"Amiga, te tengo un chisme, por favor sientate y para todo lo que estás haciendo. Como bien sabes, Aida Victoria Merlano está embarazada, ella quería embarazarse de Westcol, pero como él es un niño irrespetuoso y no la valoró, se consiguió este otro hombre", puntualizó 'Epa Colombia' en otro video.

"Ella está embarazada, vomitando y les va a mostrar un video espectacular con este nuevo hombre", concluyó.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre la filtración de su embarazo?

"Honestamente, es de las sensaciones más horribles que he tenido. Yo decía '¿por qué alguien me tiene que forzar a hablar de algo de lo que no me siento preparada?'", expresó en una historia de Instagram.

"Quizá ellas no entienden cuánto me afectó, pero cuando tú sientes tanta ilusión por algo, quieres ser quien lo diga. Pero si no lo puedes decir, tienes que ser prudente y yo no tenía ni la autorización médica", afirmó también.