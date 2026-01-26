Condenan a hermanos que participaron en el asesinato de ‘La Diabla’ en Medellín

En las últimas horas, fueron condenados dos hombres por el asesinato de alias La Diabla, crimen ocurrido en Medellín hace un año.

Zaida Andrea Sánchez Polanco, conocida en el mundo delincuencial como ‘La Diabla’, fue asesinada a sus 29 años el 23 de enero de 2025 al frente de un hotel por los alrededores del barrio Laureles.

¿Cómo ocurrió? Cronología del asesinato

Para ese momento, llevaba nueve días hospedada junto a su hijo de nueve años. Era conocida en Aguachica por ser una prestamista presuntamente vinculada a los grupos criminales que operan allí.

Un mes antes, había sido asesinada su pareja, Alexander González Pérez, conocido como ‘El Calvo’. Justamente en ese diciembre de 2024, ocurrió una masacre en Aguachica que tenía como fin matar a ‘La Diabla’.

Sin embargo, los sicarios terminaron disparándole a la familia Lora. Al parecer, hubo una confusión con una de ellas, quien se parecía a Sánchez.

El atentado contra ‘La Diabla’ fue organizado por dos hermanos, José Gregorio y Estarlin Oswaldo Morgado Herrera. Después del asesinato, emprendieron la huida hacia Barranquilla, donde fueron capturados al poco tiempo.

Dos horas antes del suceso, los hermanos compraron la moto en el centro de la capital antioqueña. El crimen fue cometido por un hombre que le disparó y ellos ayudaron a que escapara en una motocicleta.

El rol de los hermanos Morgado

Se sometieron a negociación judicial con la que el trámite se adelantó. Cabe mencionar que la pista que los delató fue que dejaron la moto a pocas cuadras.

Un juez de conocimiento los condenó a 19 (para José Gregorio) y 15 años (para Estarlin Oswaldo) de prisión. Fueron culpables por homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones.

Durante la audiencia, el fiscal narró el papel que tuvieron ambos: “Mientras eso ocurría, cerca de ese lugar se encontraba Estarlin en actividad de vigilancia con su teléfono, quien en horas previas acompañó a su hermano (quien condujo la moto) en la labor de adquirir la motocicleta y dejarla abandonada”.

“Conocían que el primero conducía la motocicleta en la que se movilizó al individuo que disparó cinco veces con arma de fuego. Conocían que iban a dejar abandonado el vehículo y que le iban a disparar (a ‘La Diabla’) mientras estaba distraída”, detalló.