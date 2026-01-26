Hacen fuerte llamado a conductores en el país: les revocarán la licencia por incumplir este requisito

La licencia de conducción en Colombia ha dejado de ser un simple trámite administrativo para convertirse en un documento de alta vigilancia en el país. En un esfuerzo por reducir los índices de siniestralidad vial y profesionalizar a quienes se ponen tras el volante, el Ministerio de Transporte ha implementado cambios estructurales en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y en los procesos de expedición y renovación.

Actualmente, obtener el "pase" requiere no solo el saber manejar un vehículo, sino del cumplimiento de un riguroso esquema que incluye validación biométrica para evitar suplantaciones, la aprobación de exámenes teóricos estandarizados a nivel nacional y la certificación de aptitud física, mental y de coordinación motriz.

Sin embargo, poseer el documento no garantiza su permanencia. La normativa vigente establece que la licencia es una autorización sujeta al cumplimiento continuo de requisitos legales y de comportamiento. Con la digitalización total del sistema en 2026, las autoridades de tránsito tienen ahora la capacidad de monitorear en tiempo real si un ciudadano es apto para conservar su derecho a conducir.

Atención, conductores: podrían revocarle la licencia por este requisito

En una reciente actualización de las políticas de control vial, el Gobierno Nacional ha anunciado que revocarán la licencia de conducción de forma inmediata a aquellos conductores que no cumplan con un requisito que a menudo se pasa por alto: el paz y salvo total por multas e infracciones de tránsito.

Aunque históricamente el pago de multas era un requisito para la renovación física del documento cada 10, 5 o 3 años (dependiendo de la edad y categoría), la nueva directriz faculta a los organismos de tránsito para iniciar procesos de suspensión y revocatoria de oficio si se detecta que un conductor ha acumulado infracciones graves o recurrentes sin cancelar sus obligaciones económicas.

La medida afecta principalmente a tres grupos de conductores: