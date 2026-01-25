Este es el candidato presidencial que prohibiría las redes sociales a menores de 14 años

El candidato presidencial David Luna, de La Gran Consulta, propuso durante El Debate de la Gente prohibir el acceso a redes sociales para menores de 14 años como estrategia para enfrentar la crisis de salud mental*que afecta a niños y jóvenes en el país.

Yo quiero hacer un muy importante énfasis en la salud mental, en la salud que están sufriendo en estos momentos nuestros niños y nuestros jóvenes, por ansiedad, por depresión, por grandes dificultades que están sintiendo por el entorno.

David Luna propone prohibir las redes sociales para menores de 14 años

El candidato fundamentó su propuesta en la relación entre el uso de plataformas digitales y los problemas psicológicos en población infantil y adolescente.

Luna fue enfático al presentar la prohibición como una medida necesaria:

Yo vengo del mundo de la tecnología, pero las redes sociales para los menores de 14 años necesariamente se deben prohibir.

Destacó que es “la única forma para lograr enfrentar algo tan complejo como es el problema de salud mental que están viviendo los pobres".

¿Es necesario limitar a la juventud de las redes sociales?

La propuesta del candidato de La Gran Consulta se enmarca en un debate global sobre el impacto de las redes sociales en el desarrollo y bienestar emocional de menores.

Diversos estudios internacionales han documentado correlaciones entre el uso excesivo de plataformas digitales y el incremento de casos de ansiedad y depresión en población juvenil.

La propuesta plantea interrogantes sobre su implementación práctica, considerando que las principales plataformas de redes sociales ya establecen en sus términos de servicio restricciones de edad, aunque su cumplimiento efectivo presenta desafíos técnicos y de verificación.

La medida propuesta por Luna implicaría una regulación estatal estricta.

El candidato no detalló durante su intervención los mecanismos específicos de aplicación de la prohibición ni las posibles sanciones asociadas al incumplimiento de esta medida.