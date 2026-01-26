El detalle de Falcao con Teófilo y Muriel, a pesar de la derrota de Millonarios

La derrota de Millonarios frente a Junior de Barranquilla en El Campín dejó un ambiente cargado de tristeza y frustración entre los más de 30.000 aficionados que asistieron al estadio. Sin embargo, más allá del resultado deportivo y del delicado momento que atraviesa el conjunto albiazul, una escena fuera del terreno de juego captó la atención y dejó un mensaje distinto: el del respeto, la amistad y la memoria compartida que aún une a varias figuras históricas de la Selección Colombia.

Radamel Falcao García, ausente en la convocatoria por sanción, estuvo presente en el palco del estadio siguiendo atentamente el desarrollo del encuentro. Aunque no pudo aportar desde el campo, el ‘Tigre’ volvió a demostrar que su liderazgo y cercanía trascienden el marcador y las camisetas. Al finalizar el partido, el delantero de Millonarios descendió hasta la zona de vestuarios para saludar a viejos conocidos del Junior, con quienes compartió vestuario durante años defendiendo los colores de la Tricolor.

El gesto de Falcao tras la derrota en El Campín

Lejos de esconderse tras el resultado adverso, Falcao protagonizó un gesto que habla de su trayectoria y de la huella que dejó en el fútbol colombiano. Según se conoció, el atacante se acercó personalmente al camerino del Junior para reencontrarse con algunos excompañeros, demostrando que la rivalidad termina cuando suena el pitazo final.

El gesto fue bien recibido por el plantel visitante y se dio en un contexto especial, ya que Millonarios atraviesa un momento complejo, mientras Junior celebraba una victoria histórica en Bogotá. En medio de ese contraste, la presencia del ‘Tigre’ sirvió como recordatorio de los valores que acompañan al fútbol profesional más allá de la competencia.

Muriel y Teófilo destacaron la cercanía del ‘Tigre’

Luis Fernando Muriel fue quien confirmó públicamente el encuentro. En rueda de prensa, el delantero del Junior reveló que Falcao se acercó al vestuario para saludarlo, darle la bienvenida al fútbol profesional colombiano y compartir unas palabras cargadas de afecto y respeto. Muriel también señaló que el ‘Tigre’ hizo lo propio con Teófilo Gutiérrez, uno de sus amigos más cercanos dentro del fútbol.

No es un secreto que Falcao ha elogiado en repetidas ocasiones a Teófilo, a quien considera uno de los mejores delanteros con los que compartió equipo en la Selección Colombia. Esa admiración quedó reflejada nuevamente tras el partido, reforzando una amistad forjada en años de concentraciones, eliminatorias y torneos internacionales.

Muriel y Teo compartieron posteriormente imágenes en sus redes sociales junto al ‘Tigre’, generando reacciones positivas entre los aficionados. Mientras tanto, Falcao deberá cumplir aún dos fechas más de sanción antes de volver a vestir los colores de su amado Millonarios, esperando hacerlo pronto dentro de un contexto deportivo más favorable.