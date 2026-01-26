CANAL RCN
Deportes

El detalle de Falcao con Teófilo y Muriel, a pesar de la derrota de Millonarios

Teófilo Gutiérrez, Luis Fernando Muriel y Radamel Falcao se reencontraron en El Campín tras la victoria de Junior sobre Millonarios.

Teófilo
Foto: @teogutierrez_

Noticias RCN

enero 26 de 2026
06:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La derrota de Millonarios frente a Junior de Barranquilla en El Campín dejó un ambiente cargado de tristeza y frustración entre los más de 30.000 aficionados que asistieron al estadio. Sin embargo, más allá del resultado deportivo y del delicado momento que atraviesa el conjunto albiazul, una escena fuera del terreno de juego captó la atención y dejó un mensaje distinto: el del respeto, la amistad y la memoria compartida que aún une a varias figuras históricas de la Selección Colombia.

Radamel Falcao García, ausente en la convocatoria por sanción, estuvo presente en el palco del estadio siguiendo atentamente el desarrollo del encuentro. Aunque no pudo aportar desde el campo, el ‘Tigre’ volvió a demostrar que su liderazgo y cercanía trascienden el marcador y las camisetas. Al finalizar el partido, el delantero de Millonarios descendió hasta la zona de vestuarios para saludar a viejos conocidos del Junior, con quienes compartió vestuario durante años defendiendo los colores de la Tricolor.

Millonarios cayó con Junior tras nueve años: el pésimo registro de Hernán Torres
RELACIONADO

Millonarios cayó con Junior tras nueve años: el pésimo registro de Hernán Torres

El gesto de Falcao tras la derrota en El Campín

Lejos de esconderse tras el resultado adverso, Falcao protagonizó un gesto que habla de su trayectoria y de la huella que dejó en el fútbol colombiano. Según se conoció, el atacante se acercó personalmente al camerino del Junior para reencontrarse con algunos excompañeros, demostrando que la rivalidad termina cuando suena el pitazo final.

El gesto fue bien recibido por el plantel visitante y se dio en un contexto especial, ya que Millonarios atraviesa un momento complejo, mientras Junior celebraba una victoria histórica en Bogotá. En medio de ese contraste, la presencia del ‘Tigre’ sirvió como recordatorio de los valores que acompañan al fútbol profesional más allá de la competencia.

Así quedó la tabla de posiciones tras derrota de Millonarios y empate de Santa Fe en la fecha 2
RELACIONADO

Así quedó la tabla de posiciones tras derrota de Millonarios y empate de Santa Fe en la fecha 2

Muriel y Teófilo destacaron la cercanía del ‘Tigre’

Luis Fernando Muriel fue quien confirmó públicamente el encuentro. En rueda de prensa, el delantero del Junior reveló que Falcao se acercó al vestuario para saludarlo, darle la bienvenida al fútbol profesional colombiano y compartir unas palabras cargadas de afecto y respeto. Muriel también señaló que el ‘Tigre’ hizo lo propio con Teófilo Gutiérrez, uno de sus amigos más cercanos dentro del fútbol.

No es un secreto que Falcao ha elogiado en repetidas ocasiones a Teófilo, a quien considera uno de los mejores delanteros con los que compartió equipo en la Selección Colombia. Esa admiración quedó reflejada nuevamente tras el partido, reforzando una amistad forjada en años de concentraciones, eliminatorias y torneos internacionales.

¿James, cada vez más cerca de Millonarios? Director deportivo dio palabras esperanzadoras
RELACIONADO

¿James, cada vez más cerca de Millonarios? Director deportivo dio palabras esperanzadoras

Muriel y Teo compartieron posteriormente imágenes en sus redes sociales junto al ‘Tigre’, generando reacciones positivas entre los aficionados. Mientras tanto, Falcao deberá cumplir aún dos fechas más de sanción antes de volver a vestir los colores de su amado Millonarios, esperando hacerlo pronto dentro de un contexto deportivo más favorable.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Hernán Torres

Millonarios cayó con Junior tras nueve años: el pésimo registro de Hernán Torres

Liga BetPlay

Así quedó la tabla de posiciones tras derrota de Millonarios y empate de Santa Fe en la fecha 2

Manchester United

En un partidazo, Manchester United derrotó 3-2 a Arsenal como visitante: vea los goles

Otras Noticias

Licencia de conducción

Hacen fuerte llamado a conductores en el país: les revocarán la licencia por incumplir este requisito

Conozca de qué se trata este riguroso requisito en el país.

Yeison Jiménez

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, tomó decisión de último momento tras la muerte de su novio y primo de Yeison Jiménez

La creadora de contenido dio detalles de la decisión en su cuenta de Instagram.

Estados Unidos

Tormenta invernal deja al menos 10 muertos durante el fin de semana en Estados Unidos: condiciones se mantendrán el lunes

La casa de los famosos

¡Sorpresiva decisión! Este es el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos

Estados Unidos

Alerta en Estados Unidos por epidemia de sarampión: los casos van en aumento