Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, tomó decisión de último momento tras la muerte de su novio y primo de Yeison Jiménez

La creadora de contenido dio detalles de la decisión en su cuenta de Instagram.

Foto: @julianacalderon12 en Instagram.

Noticias RCN

enero 26 de 2026
06:43 a. m.
El pasado 10 de enero, en la vereda Romita, falleció Yeison Jiménez junto a su piloto Fernando Torres, su primo Juan Manuel Rodríguez y sus compañeros Jefferson Osorio, Óscar Marín y Waisman Mora.

Los seis se subieron a la avioneta del artista sobre las 3:50 de la tarde, en el Aeropuerto de Paipa, pero hubo fallas inesperadas después del despegue. Por lo tanto, desafortunadamente, la aeronave perdió altura tras tres minutos de vuelo, cayó en picada y se explotó dos veces.

En la noche de ese sábado, luego de que las autoridades confirmaron que todos los tripulantes habían fallecido, Yina Calderón dio a conocer que uno de ellos era el novio de Juliana Calderón, su hermana.

Además, al día siguiente, Juliana Calderón despidió a Juan Manuel Rodríguez con un desgarrador mensaje en Instagram y tomó la decisión de apartarse unos días de las redes sociales para enfrentar su duelo.

Asimismo, en las últimas horas, la hermana de Yina Calderón reapareció en su cuenta de Instagram y contó otra decisión que tomó. ¿Cuál fue?

Esta fue la última decisión que tomó Juliana Calderón tras la muerte de Juan Manuel Rodríguez, su novio y primo de Yeison Jiménez

El domingo 25 de enero, Juliana Calderón grabó un video desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, y afirmó que había tomado la decisión de salir del país para seguir despejando su mente.

"Les cuento que decidí salir del país, quise darme un momento para mí. Además, una de mis hermanas está de cumpleaños y aproveché para traerla", comenzó enfatizando.

"Vamos para Jamaica y veremos cómo nos va. Les vamos a estar contando qué tal es porque nunca he ido. Dios me los bendiga, espero que se encuentren muy bien y muchas gracias por sus mensajes", agregó.

Este fue el desgarrador mensaje con el que Juliana Calderón le dio el último adiós a Juan Manuel Rodríguez, su novio

Tras la muerte de Juan Manuel Rodríguez en el accidente aéreo, Juliana Calderón compartió 11 fotos de momentos felices junto a él y escribió las siguientes palabras:

Pronto te veré. No es un adiós, es un hasta pronto, mi negro.

 

