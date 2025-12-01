CANAL RCN
Colombia Video

Identifican a las cuatro personas que habrían asesinado a golpes a conductor de camioneta en Bogotá

En las últimas horas se registró un grave caso de justicia por mano propia donde un hombre fue asesinado a golpes tras atropellar a varios motociclistas.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
09:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los graves casos de intolerancia que se han registrado en el país recientemente son repudiables, varias personas han sido víctimas de brutales ataques a golpes que han acabado con sus vidas.

Estremecedora narración del expediente de Ricardo González: una patada mató a Jaime Esteban Moreno
RELACIONADO

Estremecedora narración del expediente de Ricardo González: una patada mató a Jaime Esteban Moreno

La justicia por mano propia no es la salida. La noche de este 11 de noviembre un accidente terminó en una verdadera tragedia, un hombre que, al parecer, a travesaba por una crisis de depresión y ansiedad fue asesinado a golpes, tras arrollar a varios motociclistas en Techo, Kennedy, suroccidente de Bogotá.

Tras confirmarse la muerte de este hombre en un caso de linchamiento, las autoridades, tras el análisis de videos y de cámaras de seguridad, identificaron a cuatro personas que habrían participado en estos hechos.

¡Justicia! Imputaron al hombre que atacó brutalmente al perrito 'Bizcocho' y que quedó grabado en video
RELACIONADO

¡Justicia! Imputaron al hombre que atacó brutalmente al perrito 'Bizcocho' y que quedó grabado en video

¿Quiénes son las cuatro personas identificadas por linchar a conductor en Bogotá?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, por lo menos cuatro personas tienen las autoridades bajo seguimiento.

Se trata de los rostros que fueron identificados en videos de celular de los ciudadanos y también del análisis las cámaras de seguridad de la zona, donde se pueden identificar algunas personas que agredieron de manera brutal a este hombre.

Lo que indican los videos de cómo atacaban el vehículo serían, particularmente, cuatro las personas que habrían provocado los golpes de mayor gravedad al hombre que, lamentablemente, murió.

Habla familia de conductor que fue linchado por motociclistas en Bogotá: sufría de ataques de ansiedad y depresión
RELACIONADO

Habla familia de conductor que fue linchado por motociclistas en Bogotá: sufría de ataques de ansiedad y depresión

El alcalde de Bogotá rechazó en linchamiento como medida de justicia

En medio de las investigaciones que buscan ubicar a los cuatro principales atacantes del hombre linchado, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló:

Esperamos tener luces pronto de la investigación, de los hechos, de lo que ocurrió previamente, de todo.

Asimismo, indicó que “en todo caso, nada justifica un linchamiento, nada. Cuando una persona comete eventualmente una infección, o inclusive, un delito, en este país hay una justicia que tiene que actuar”.

Otro intento linchamiento en menos de 24 horas en Bogotá: le quemaron la moto por robar un celular
RELACIONADO

Otro intento linchamiento en menos de 24 horas en Bogotá: le quemaron la moto por robar un celular

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Videos inéditos muestran lo que realmente ocurrió al interior del bar en el que estaban Jaime Esteban Moreno y sus agresores

Bogotá

Esta es la razón por la que cada 26 horas muere una persona en Bogotá por intolerancia

Elecciones presidenciales 2026

Marta Lucía Ramírez evalúa regresar al ruedo político: dos partidos la invitan como precandidata

Otras Noticias

Radamel Falcao García

Falcao regresó a Bogotá y dejó claro lo que significó vestir la camiseta de Millonarios

Radamel Falcao regresó a Bogotá para cumplir un compromiso comercial y habló sobre su paso por Millonarios. ¿Cómo se sintió?

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 12 de noviembre de 2025

Entre las tres loterías entregaban casi 10 mil millones de pesos como premio mayor. Estos fueron los números ganadores de hoy 12 de noviembre.

Redes sociales

Influencer causó revuelo tras fingir tener cáncer: esto dijo

Cambio climático

Estudio advierte que emisiones de CO₂ por combustibles fósiles batirán récord este año

Cuidado personal

La varicocele, la enfermedad de Yeferson Cossio que también padecen millones de hombres en el mundo