Identifican a las cuatro personas que habrían asesinado a golpes a conductor de camioneta en Bogotá

Los graves casos de intolerancia que se han registrado en el país recientemente son repudiables, varias personas han sido víctimas de brutales ataques a golpes que han acabado con sus vidas.

La justicia por mano propia no es la salida. La noche de este 11 de noviembre un accidente terminó en una verdadera tragedia, un hombre que, al parecer, a travesaba por una crisis de depresión y ansiedad fue asesinado a golpes, tras arrollar a varios motociclistas en Techo, Kennedy, suroccidente de Bogotá.

Tras confirmarse la muerte de este hombre en un caso de linchamiento, las autoridades, tras el análisis de videos y de cámaras de seguridad, identificaron a cuatro personas que habrían participado en estos hechos.

¿Quiénes son las cuatro personas identificadas por linchar a conductor en Bogotá?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, por lo menos cuatro personas tienen las autoridades bajo seguimiento.

Se trata de los rostros que fueron identificados en videos de celular de los ciudadanos y también del análisis las cámaras de seguridad de la zona, donde se pueden identificar algunas personas que agredieron de manera brutal a este hombre.

Lo que indican los videos de cómo atacaban el vehículo serían, particularmente, cuatro las personas que habrían provocado los golpes de mayor gravedad al hombre que, lamentablemente, murió.

El alcalde de Bogotá rechazó en linchamiento como medida de justicia

En medio de las investigaciones que buscan ubicar a los cuatro principales atacantes del hombre linchado, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló:

Esperamos tener luces pronto de la investigación, de los hechos, de lo que ocurrió previamente, de todo.

Asimismo, indicó que “en todo caso, nada justifica un linchamiento, nada. Cuando una persona comete eventualmente una infección, o inclusive, un delito, en este país hay una justicia que tiene que actuar”.