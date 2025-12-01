CANAL RCN
Colombia Video

Habla familia de conductor que fue linchado por motociclistas en Bogotá: sufría de ataques de ansiedad y depresión

Para evitar que la multitud siguiera golpeándolo, uniformados de la Policía tuvieron que rodearlo cuando estaba en el suelo.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
01:29 p. m.
La mal llamada “justicia por mano propia” convirtió un accidente de tránsito en un caso de homicidio por linchamiento la madrugada del miércoles, 12 de noviembre, en el occidente de Bogotá.

Ocurrió luego de que el conductor de un vehículo, tipo campero, atropellara a dos motociclistas en la Avenida 68 con Américas e intentara darse a la fuga, pasando incluso, por encima de la Policía.

Su conducción descuidada, dijo su sobrino, Francilides Rodríguez, a Noticias RCN, podría tener una segunda explicación: recibía tratamiento por cuadros de depresión y ansiedad.

“Estaba pasando por un trauma, episodios múltiples de agresividad, depresión y estrés. Hace un año estuvo internado en una clínica por el mismo tema. Lo dieron delata porque estaba en tratamiento y lo habían controlado, pero, desatinadamente, volvió a tener los mismo episodios”.

Policías tuvieron que rodearlo para evitar que fuera golpeado hasta la muerte:

200 motociclistas se sumaron a la persecución de la víctima, que inició en la intersección de la 68 con Américas y terminó en el barrio Nuevo Techo, cuando el conductor chocó con un puesto de comidas, que se encontraba estacionado a un lado de la calle.

Una multitud de motociclistas rodeó el campero, rompió los vidrios y obligó a su conductor a bajar del vehículo para golpearlo a mansalva, hasta ser detenidos por las autoridades.

Al lugar no tardó en llegar un equipo de la Policía, pero aún así, fue demasiado tarde. Varios uniformados tuvieron que rodear al conductor, ya en el piso, para evitar que siguieran golpeándolo.

Sin embargo, en la madrugada del miércoles, obligando a sus familiares a desplazarse a Bogotá para exigir que el caso sea investigado por las autoridades. “Lamentamos profundamente lo que ocurrió en Kennedy y rechazamos que se acuda a la justicia por mano propia. Eso no se puede permitir en Bogotá. En Bogotá no pueden ocurrir linchamientos, no podemos permitir que eso pase en la ciudad y no tenemos confirmación de que esta persona estuviera bajo los efectos de alguna sustancia”, indicó al respecto el alcalde Galán.

