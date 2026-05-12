Altas cortes, Procuraduría y organismos de control respaldan unánimemente la independencia judicial

El Consejo de Estado emitió un contundente pronunciamiento rechazando los señalamientos del presidente Gustavo Petro contra el magistrado que suspendió el decreto para trasladar cinco billones de pesos de fondos privados a Colpensiones, calificando de incendiarias las palabras del mandatario y advirtiendo sobre mensajes que pueden amenazar la integridad física de los funcionarios judiciales.

En un comunicado, el alto tribunal advirtió que la desinformación sobre las decisiones judiciales deteriora la confianza institucional y precisó que las pensiones de los colombianos están seguras, desmintiendo al Ministerio de Trabajo y a Colpensiones, quienes habían asegurado que la decisión impedía pagar las pensiones.

Los diversos pronunciamientos

La decisión es provisional mientras se determina si el decreto es legal, pues preliminarmente se estudian presuntas extralimitaciones del Gobierno Nacional en las funciones del Congreso.

El respaldo a la independencia judicial ha sido unánime desde diferentes sectores institucionales. La vicepresidenta de la Corte Constitucional, Natalia Ángel, aseguró en tono enérgico que esas declaraciones del mandatario son un ataque a la independencia y añadió que los ataques, vengan de donde vengan, arbitrarios, son un ataque a la independencia judicial.

Los señalamientos del presidente

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema advirtió que las decisiones judiciales se deben acatar, aunque no le favorezcan al Gobierno, señalando que un gobierno no puede aplaudir las decisiones cuando le favorecen y salir en contra, criticar o agredir a la justicia cuando no le conviene. Ese talante democrático no estaría ahí.

El contralor general Carlos Hernán Rodríguez se sumó a estas voces recordando que el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia habla de una separación de poderes y de un principio de colaboración armónica.

Además, el procurador general aseguró mediante comunicado que las decisiones judiciales deben ser respetadas incondicionalmente, tal y como lo ordena la Constitución, mientras que el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quirós, expresó que las altas cortes son el referente, el bastión y la independencia que hace que los procesos electorales nos den garantía.

La Corporación Excelencia en la Justicia anunció que pedirá protección para la Rama Judicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la ONU, asegurando que las decisiones judiciales no facultan al gobierno para intimidar a los magistrados.