Víctima contó que hay una nueva modalidad de robo de carros en Bogotá: ocurre en pocos minutos

Un ciudadano, identificado como Felipe Amaya, denunció en entrevista con La FM sobre una nueva modalidad de robo que se está presentando en Bogotá.

La inseguridad en la capital no descansa. Las cifras de robos y otros crímenes son preocupantes. A medida que pasa el tiempo, los delincuentes idean nuevas formas para hacer de las suyas.

Carro fue robado en una zona de parqueo de pago

Recientemente, se llevó a cabo Hip Hop al Parque, evento que se desarrolló en el parque Simón Bolívar, uno de los puntos donde más se puede aglomerar gente. Amaya necesitaba estacionarse cerca (no iba al evento), pero no encontró sitio para parqueo gratis, por lo que optó por buscar espacios que ofrecieran este servicio, pero pagando.

“Pagué por la aplicación $14.400 con el apoyo de uno de los funcionarios y nos fuimos (con su familia) a disfrutar del parque”, narró la víctima. Para su sorpresa, cuando retornó al lugar, el vehículo desapareció. El robo se cometió en menos de 10 minutos.

Lo más sorprendente e indignante, es que cuando Amaya habló con los funcionarios, le dijeron que no tenían obligación de vigilar el vehículo. A través de las cámaras de seguridad, se supo que una persona manipuló el carro con una llave maestra.

¿Qué respondieron las autoridades?

En los videos no aparecía ningún funcionario de la Terminal de Transporte en los alrededores. “La Alcaldía no se ha comunicado conmigo (…) El mismo día que ocurrió el hecho, llegué a la URI que queda en la sexta con Caracas. Ahí, un policía muy amable me dijo que el que de las denuncias ya se había ido. Al día siguiente, duré seis horas y media tratando de colocar la denuncia”, declaró Amaya, quien está en condición de discapacidad.

A través de un comunicado, la Terminal de Transporte afirmó que la labor que sus funcionarios tienen es netamente la del cobro, más no brindan la custodia.