CANAL RCN
Colombia

Esta fue la última publicación de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón que falleció

En sus redes sociales, Baby Demoni compartía publicaciones relacionadas con su trabajo como modelo.

Yina Calderón
Foto Canal RCN - Instagram @baby_demoni_

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
04:28 p. m.
En las horas de la mañana de este miércoles 15 de octubre, Yina Calderón sorprendió a todos sus seguidores tras revelar el fallecimiento de una de sus amigas.

Así fue el fallecimiento de Baby Demoni

Se trata de la influencer Baby Demoni, quien, según las declaraciones de Yina Calderón, habría fallecido en un hospital.

“Ella se puso a pelear con su novio en la casa y yo no sé… todo fue muy raro. El novio llamó a decir que ella se había colgado. En el hospital le encontraron huellas de asfixia”, relató Calderón, visiblemente consternada por lo sucedido.

Sin embargo, Yina manifestó que le resulta muy extraño cómo ocurrieron los hechos y expresó su deseo de conocer la verdad sobre lo sucedido. Además, comentó que su amiga se encontraba feliz en los últimos días, ya que se había sometido a varios procedimientos estéticos y se sentía renovada.

Por el momento, serán las autoridades competentes las encargadas de investigar y esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la influencer.

¿Cuál fue la última publicación de Baby Demoni?

Baby Demoni era una reconocida creadora de contenido que contaba con más de 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram. En sus redes sociales compartía publicaciones relacionadas con su trabajo como modelo y su estilo de vida, destacándose por su personalidad auténtica y su presencia constante en plataformas digitales.

Su última publicación mostraba a la joven cantando una canción, interpretándola a su propio estilo, lo que hoy muchos de sus seguidores recuerdan con nostalgia.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las reacciones no se hicieron esperar. Decenas de usuarios expresaron su asombro, tristeza y mensajes de despedida, lamentando profundamente la partida de la influencer.

