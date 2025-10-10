CANAL RCN
Tendencias

Yina Calderón enfrenta denuncia en la Fiscalía por polémicas recientes declaraciones

Yina Calderón fue denunciada ante la Fiscalía tras unas declaraciones que causaron indignación en redes sociales. La influenciadora enfrenta una nueva polémica por presunto racismo.

Yina Calderón
Foto Canal RCN

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
08:07 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El conflicto entre Yina Calderón y La Jesuu volvió a encender las redes sociales, incluso meses después del final de La Casa de los Famosos 2025.

¡Vidente hizo impactante predicción sobre Yina Calderón! "No va a estar bien"
RELACIONADO

¡Vidente hizo impactante predicción sobre Yina Calderón! "No va a estar bien"

Aunque el reality del Canal RCN ya prepara su nueva temporada para 2026, las dos creadoras de contenido siguen protagonizando una de las disputas más comentadas del mundo digital colombiano.

Todo comenzó cuando Calderón, en medio de una entrevista con el programa Le Tengo el Chisme, lanzó comentarios que muchos calificaron como ofensivos y racistas hacia su excompañera.

La Jesuu denunció a Yina Calderón ante la Fiscalía

Este jueves 9 de octubre, La Jesuu, de 23 años, confirmó a través de su cuenta de Instagram que interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra Yina Calderón. En su publicación, compartió una fotografía del documento que acredita la acción judicial y acompañó el mensaje con una contundente reflexión:

“Hermanas Calderón están atrapadas en el racismo más patético y barato. Lo de ustedes no es superioridad, es complejo de inferioridad disfrazado de chiste (…) Los títulos no garantizan evolución (…).

Yina Calderón fue insultada en plena transmisión en vivo: esta fue su reacción
RELACIONADO

Yina Calderón fue insultada en plena transmisión en vivo: esta fue su reacción

En la prueba de la denuncia agregó: "El racismo se enfrenta, se denuncia y se acaba”.

Con este pronunciamiento, la creadora de contenido aseguró que no permitirá que ataques de este tipo sigan normalizándose en redes.

Las palabras de Yina Calderón que ofendieron a La Jesuu

Durante la entrevista, Calderón fue consultada por su relación con La Jesuu dentro del reality y respondió con expresiones despectivas:

La Jesuu reveló amenazas por parte de la hermana de Yina Calderón: ¿qué ocurrió?
RELACIONADO

La Jesuu reveló amenazas por parte de la hermana de Yina Calderón: ¿qué ocurrió?

“La Jesuu es la famosa que peor me cae. Bueno, no es que me caiga mal, me da asco porque no se bañaba, olía feo en la casa, tenía mal aliento. Yo creo que ustedes lo notaban, incluso, después de cámara”.

Las declaraciones provocaron una ola de críticas y reacciones en redes, donde cientos de usuarios exigieron respeto y señalaron la importancia de no utilizar el humor o la polémica para promover discursos discriminatorios.

Mientras tanto, el caso ahora está en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si los comentarios de Calderón pueden constituir una falta penal relacionada con actos de discriminación o racismo en medios de comunicación y redes sociales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yina Calderón

Yina Calderón se sinceró y afirmó que se alejará de redes sociales: ¿será definitivo?

Conciertos

Megaland 2025: fecha, artistas y detalles del festival que celebrará sus 20 años

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 10 de octubre de 2025

Otras Noticias

María Corina Machado

El mundo reacciona al Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

María Corina se convirtió en la primera mujer venezolana en conseguir este reconocimiento.

Ejército Nacional

Ejército rescató a cuatro menores reclutados por las disidencias de las Farc en el Cauca

Los adolescentes, de entre 15 y 17 años, informaron a los uniformados que llevaban entre cinco y nueve meses al servicio del grupo armado.

Atlético Nacional

Nacional sufrió, pero derrotó a Once Caldas y definirá su paso por Copa en el Atanasio

Pensiones

Definen la edad de pensión que aplica para las mujeres trans en el país: téngalo en cuenta

Enfermedades

Descubren peligrosa bacteria para la salud bucal de los colombianos: destruye todo el tejido