Yina Calderón enfrenta denuncia en la Fiscalía por polémicas recientes declaraciones

El conflicto entre Yina Calderón y La Jesuu volvió a encender las redes sociales, incluso meses después del final de La Casa de los Famosos 2025.

Aunque el reality del Canal RCN ya prepara su nueva temporada para 2026, las dos creadoras de contenido siguen protagonizando una de las disputas más comentadas del mundo digital colombiano.

Todo comenzó cuando Calderón, en medio de una entrevista con el programa Le Tengo el Chisme, lanzó comentarios que muchos calificaron como ofensivos y racistas hacia su excompañera.

La Jesuu denunció a Yina Calderón ante la Fiscalía

Este jueves 9 de octubre, La Jesuu, de 23 años, confirmó a través de su cuenta de Instagram que interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra Yina Calderón. En su publicación, compartió una fotografía del documento que acredita la acción judicial y acompañó el mensaje con una contundente reflexión:

“Hermanas Calderón están atrapadas en el racismo más patético y barato. Lo de ustedes no es superioridad, es complejo de inferioridad disfrazado de chiste (…) Los títulos no garantizan evolución (…).

En la prueba de la denuncia agregó: "El racismo se enfrenta, se denuncia y se acaba”.

Con este pronunciamiento, la creadora de contenido aseguró que no permitirá que ataques de este tipo sigan normalizándose en redes.

Las palabras de Yina Calderón que ofendieron a La Jesuu

Durante la entrevista, Calderón fue consultada por su relación con La Jesuu dentro del reality y respondió con expresiones despectivas:

“La Jesuu es la famosa que peor me cae. Bueno, no es que me caiga mal, me da asco porque no se bañaba, olía feo en la casa, tenía mal aliento. Yo creo que ustedes lo notaban, incluso, después de cámara”.

Las declaraciones provocaron una ola de críticas y reacciones en redes, donde cientos de usuarios exigieron respeto y señalaron la importancia de no utilizar el humor o la polémica para promover discursos discriminatorios.

Mientras tanto, el caso ahora está en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si los comentarios de Calderón pueden constituir una falta penal relacionada con actos de discriminación o racismo en medios de comunicación y redes sociales.