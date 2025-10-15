Yina Calderón confirma la muerte de reconocida influencer colombiana en extrañas circunstancias
Yina Calderón confirma la muerte de Baby Demoni, influencer colombiana, este 15 de octubre.
Noticias RCN
02:31 p. m.
En las últimas horas, el mundo digital colombiano recibió una noticia que ha causado conmoción, pues la reconocida influencer Baby Demoni (Alejandra Esquin), cercana a Yina Calderón, falleció en circunstancias que aún están por esclarecerse.
Yina Calderón confirmó la muerte de 'Baby Demoni'
La empresaria, visiblemente afectada, confirmó la información y pidió a las autoridades que se aclare lo sucedido.
“Muchachos, acaba de fallecer mi amiga Baby Demoni... Vamos a ver qué pasa, quién lo hizo y cómo fue”, expresó Calderón en sus redes, entre lágrimas, antes de dirigirse al hospital junto con sus hermanas para acompañar a la familia de la joven.
Las extrañas circunstancias del fallecimiento
Según relató Calderón, Baby Demoni fue hallada en su vivienda entre la vida y la muerte, y trasladada de urgencia a una clínica donde, pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida este 15 de octubre.
En un primer momento, algunos allegados pensaron que podría haberse tratado de un intento de suicidio; sin embargo, según lo que cuenta Yina, las autoridades indicaron que las evidencias apuntan a que pudo haber ocurrido algo en su contra.
Juliana Calderón, hermana de Yina, fue quien dio a conocer inicialmente el delicado estado de salud de la creadora de contenido, mientras pedía respeto y prudencia frente a las especulaciones en redes sociales.
¿Quién era Baby Demoni?
Baby Demoni, cuyo nombre real no ha sido revelado oficialmente, era una figura destacada en TikTok e Instagram, con más de 104K seguidores en la primera plataforma y más de 100.000 en la segunda.
Su contenido combinaba humor, moda y música urbana, lo que le permitió construir una sólida comunidad.
Según Yina Calderón, la joven “se había hecho una cirugía estética hacía dos días y estaba muy feliz con los resultados”, lo que aumenta la confusión sobre las causas de su fallecimiento. Las autoridades continúan investigando.