CANAL RCN
Colombia

Yina Calderón confirma la muerte de reconocida influencer colombiana en extrañas circunstancias

Yina Calderón confirma la muerte de Baby Demoni, influencer colombiana, este 15 de octubre.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
02:31 p. m.
En las últimas horas, el mundo digital colombiano recibió una noticia que ha causado conmoción, pues la reconocida influencer Baby Demoni (Alejandra Esquin), cercana a Yina Calderón, falleció en circunstancias que aún están por esclarecerse.

Yina Calderón confirmó la muerte de 'Baby Demoni'

La empresaria, visiblemente afectada, confirmó la información y pidió a las autoridades que se aclare lo sucedido.

“Muchachos, acaba de fallecer mi amiga Baby Demoni... Vamos a ver qué pasa, quién lo hizo y cómo fue”, expresó Calderón en sus redes, entre lágrimas, antes de dirigirse al hospital junto con sus hermanas para acompañar a la familia de la joven.

Las extrañas circunstancias del fallecimiento

Según relató Calderón, Baby Demoni fue hallada en su vivienda entre la vida y la muerte, y trasladada de urgencia a una clínica donde, pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida este 15 de octubre.

En un primer momento, algunos allegados pensaron que podría haberse tratado de un intento de suicidio; sin embargo, según lo que cuenta Yina, las autoridades indicaron que las evidencias apuntan a que pudo haber ocurrido algo en su contra.

Juliana Calderón, hermana de Yina, fue quien dio a conocer inicialmente el delicado estado de salud de la creadora de contenido, mientras pedía respeto y prudencia frente a las especulaciones en redes sociales.

¿Quién era Baby Demoni?

Baby Demoni, cuyo nombre real no ha sido revelado oficialmente, era una figura destacada en TikTok e Instagram, con más de 104K seguidores en la primera plataforma y más de 100.000 en la segunda.

Su contenido combinaba humor, moda y música urbana, lo que le permitió construir una sólida comunidad.

Según Yina Calderón, la joven “se había hecho una cirugía estética hacía dos días y estaba muy feliz con los resultados”, lo que aumenta la confusión sobre las causas de su fallecimiento. Las autoridades continúan investigando.

