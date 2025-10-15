Yina Calderón confirma la muerte de reconocida influencer colombiana en extrañas circunstancias

En las últimas horas, el mundo digital colombiano recibió una noticia que ha causado conmoción, pues la reconocida influencer Baby Demoni (Alejandra Esquin), cercana a Yina Calderón, falleció en circunstancias que aún están por esclarecerse.

Yina Calderón confirmó la muerte de 'Baby Demoni'

La empresaria, visiblemente afectada, confirmó la información y pidió a las autoridades que se aclare lo sucedido.

“Muchachos, acaba de fallecer mi amiga Baby Demoni... Vamos a ver qué pasa, quién lo hizo y cómo fue”, expresó Calderón en sus redes, entre lágrimas, antes de dirigirse al hospital junto con sus hermanas para acompañar a la familia de la joven.

Las extrañas circunstancias del fallecimiento

Según relató Calderón, Baby Demoni fue hallada en su vivienda entre la vida y la muerte, y trasladada de urgencia a una clínica donde, pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida este 15 de octubre.

En un primer momento, algunos allegados pensaron que podría haberse tratado de un intento de suicidio; sin embargo, según lo que cuenta Yina, las autoridades indicaron que las evidencias apuntan a que pudo haber ocurrido algo en su contra.

Juliana Calderón, hermana de Yina, fue quien dio a conocer inicialmente el delicado estado de salud de la creadora de contenido, mientras pedía respeto y prudencia frente a las especulaciones en redes sociales.

¿Quién era Baby Demoni?

Baby Demoni, cuyo nombre real no ha sido revelado oficialmente, era una figura destacada en TikTok e Instagram, con más de 104K seguidores en la primera plataforma y más de 100.000 en la segunda.

Su contenido combinaba humor, moda y música urbana, lo que le permitió construir una sólida comunidad.

Según Yina Calderón, la joven “se había hecho una cirugía estética hacía dos días y estaba muy feliz con los resultados”, lo que aumenta la confusión sobre las causas de su fallecimiento. Las autoridades continúan investigando.