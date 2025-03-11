¿Qué ocurrió en el bar donde estuvo Jaime Esteban Moreno? Testigos contaron cómo fue la fiesta

Siguen las investigaciones sobre el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el joven de 20 años que estaba en séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad de Los Andes.

El joven salió a celebrar Halloween. Sin embargo, a la salida del bar; tres personas lo golpearon sin cesar. Si bien la Policía acudió al llamado de emergencia y Moreno fue llevado a un centro médico, falleció.

¿Quiénes son los tres capturados?

El estudiante llegó primero al Hospital Chapinero, pero luego lo trasladaron al Simón Bolívar. El fallecimiento se dio después de que sufriera un paro cardiorrespiratorio.

Los presuntos responsables fueron capturados, dos mujeres y un hombre. Frente a este último, se supo que se llama Juan Carlos Suárez Ortiz, quien estudió también en Los Andes. Las otras dos fueron identificadas como Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres. Se investiga otro presunto implicado.

A medida que han pasado los días, la intriga ha estado centrada en el bar donde estuvo Moreno, el cual se llama Before Club y queda ubicado entre la calle 63 con avenida Caracas.

Aforo limitado, filas largas y una pelea por taxis

La FM conoció testimonios de quienes estuvieron en la fiesta Relaja la Pelvis. Los presentes contaron que hubo descontrol en la entrada, debido a que los filtros no se estaban cumpliendo y el aforo era limitado.

Al parecer, el evento fue organizado por la Facultad de Diseño y era exclusiva para gente que estudie - o haya estudiado- en Los Andes.

Dados los problemas con la fila y la poca capacidad para albergar a todas las personas, los presentes narraron que la tensión empezó porque hubo gente que se coló. Al interior, había sobrecupo.

Le puede interesar: Así fue la fiesta en el bar Before Club en la que estuvo el estudiante Jaime Moreno antes de la riña que le causó la muerte

Los testigos cuestionaron que, aparte de los fallos en la seguridad, había gente vendiendo droga. Sumando estos detalles, el ambiente en la fiesta estaba siendo complicado.

Según indicó el bar, la pelea se habría desembocado por taxis. No obstante, las pesquisas siguen.