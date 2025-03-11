CANAL RCN
Desgarrador testimonio del hermano de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes

Hermano de Jaime Esteban Moreno se pronunció acerca del triste asesinato de su familiar y reveló cómo era su vida.

Estudiante de Los Andes murió.
noviembre 03 de 2025
07:59 a. m.
La celebración de Halloween en Bogotá se tornó en una tragedia irreparable para la familia Moreno. Días después del brutal asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, su hermano, David Moreno, rompió el silencio con un desgarrador testimonio, revelando detalles íntimos sobre la víctima y el profundo dolor que envuelve a sus seres queridos.

Hermano de Jaime Moreno, estudiante de Los Andes se pronunció

David Moreno, hermano de la víctima habló con City TV. Según su familiar, Jaime había decidido salir esa noche como un escape necesario, culminando un periodo de intenso esfuerzo académico.

David confesó haber estado a punto de acompañar a su hermano a esta misma fiesta, pero no se concretó debido a restricciones económicas y la alta demanda de la fiesta.

“Yo también iba a salir, pero no salí a esa fiesta porque estaba lleno, estaba lleno el cupo y las boletas estaban supremamente caras. Jaime quería ir a esa fiesta porque tuvo un semestre muy duro, es el primer semestre que yo lo vi varias veces de noche sin dormir”, contó su hermano explicando el contexto de la única noche que su hermano se permitió un descanso tras un semestre particularmente exigente.

Jaime Esteban Moreno: un joven enfocado y apasionado

La tranquilidad y la dedicación eran los sellos de identidad de Jaime Esteban Moreno. Su hermano lo describió como una "personalidad única" y alguien "absurdamente tranquilo", una nobleza que, según David, era conocida por todos sus contactos.

Según su relato, Jaime era un apasionado practicante del ajedrez, disfrutaba de la parrilla y dedicaba tiempo a los videojuegos, pasatiempos que denotan una vida tranquila y centrada.

“Era una persona completamente tranquila. Ustedes pueden preguntar con cualquier persona, con sus compañeros del colegio, con sus amigos de la universidad, con sus profesores. Jaime era una persona completamente tranquila”, enfatizó.

La cotidianidad familiar fue destrozada en la madrugada. La madre de Jaime había sostenido una conversación con él horas antes del ataque, esperando su regreso a casa alrededor de las tres de la mañana.

Ese retorno, sin embargo, nunca ocurrió. El joven, que había estado más concentrado que nunca en su carrera, según su hermano, vio su vida truncada violentamente. La familia ahora busca justicia y respuestas sobre la muerte de Jaime Esteban Moreno, cuyo recuerdo perdurará como el de un joven ejemplar.

