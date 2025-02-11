Investigan el bar donde estuvo Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes asesinado en Halloween

Quedan varias incógnitas con respecto al asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo. El joven de 20 años salió a pasarla bien durante Halloween, pero la celebración terminó en tragedia.

Hace tan solo tres años, Moreno se había graduado de bachiller del colegio San Bartolomé La Merced. Desde hace años, se interesó en el ajedrez; por lo que hacía parte de la selección de su universidad: Los Andes.

¿En qué bar estuvo el estudiante?

El joven estaba cursando séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación. Cuando la Policía recibió el llamado de emergencia, lo encontró tendido sobre la calle 64, cerca al bar en donde se estaba desarrollando Relaja La Pelvis.

Las autoridades y un acompañante lo llevaron hasta el centro médico más cercano que, en este caso, fue el Hospital Chapinero. Moreno llegó con un trauma craneoencefálico y dada la situación, tuvo que ser llevado al Hospital Simón Bolívar.

El dictamen oficial reveló que el estudiante murió por un paro cardiorrespiratorio. Paralelamente, fueron capturados los tres presuntos responsables: Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres.

La FM reveló cómo se llama el bar: Before Club, ubicado en la calle 63 con avenida Caracas. Además, el medio conoció que las autoridades se encuentran investigando lo ocurrido.

¿Cómo habría ocurrido la pelea?

Con respecto al bar, se supo que su dueño es Andrés Adolfo Solano, pareja de la congresista María del Mar Pizarro. Además, esta no es la primera vez que el sitio está en problemas, dado que ha tenido inconvenientes por el incumplimiento en las horas de las fiestas.

Frente a la pelea que detonó la tragedia, La FM señaló que Moreno estaba con un amigo cercano. Al parecer, tuvieron una elevada discusión en el bar. Los videos de las cámaras de seguridad mostraron el momento en el que las tres personas lo increparon, golpearon y dejaron tendido en el piso.