¡Pilas, usuarios de Transmilenio! Esta estación estará parcialmente cerrada durante varios días

La estación estará cerrada en sentido norte – sur por causa de las obras que se están realizando.

Estación de Transmilenio estará cerrada parcialmente.
Estación de Transmilenio estará cerrada parcialmente. Foto: Transmilenio.

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
09:01 p. m.
Transmilenio informó que entre el lunes 13 y sábado 25 de octubre, la estación Suba Av. Boyacá estará cerrada en sentido norte – sur. ¿Cuáles son las razones?

El motivo radica en las obras de mantenimiento que se realizarán. Es por eso que los servicios 7 (sentido norte – sur), F19, G30 y L25 no pararán durante esos días. Además, el F19 y G30 tendrán una parada extra temporal en la estación Gratamira.

Los servicios que no pararán durante esos días

Cabe mencionar que las obras no afectarán los servicios 7 (el que va en sentido sur – norte), C19, C25 y C30. Es decir, aquellos que van hacia el Portal Suba no tendrán modificaciones.

La estación es un lugar crucial para la movilidad de los habitantes que viven por la calle 130 con avenida Boyacá; es decir, aquellos que están en Niza, Ciudad Jardín Norte, Sotileza y Prado Veraniego y Alcalá, por ejemplo.

Jaime Monroy, director BRT de Transmilenio, sostuvo que las obras mejorarán la movilidad en el sector y le hizo un llamado a los ciudadanos para que tengan en cuenta los cambios en las rutas, en aras de que no tengan retrasos en sus rutinas.

Otras dos estaciones estarán cerradas

Otro punto importante de Bogotá en donde se desarrollarán obras es la calle 13. Por eso, el próximo domingo 12 de octubre se realizará la implosión de los puentes que están ubicados en esa calle, la avenida Américas y la carrera 50.

Los puentes serán destruidos de manera controlada y serán el punto de partida para desarrollar lo que será la nueva calle 13. El procedimiento no durará más de 10 segundos, pero se requiere que no haya peligros en los alrededores.

Por eso, las estaciones de Distrito Grafiti y Puente Aranda estarán cerradas durante algunas horas. La primera de 5:00 a.m. a 2:00 p.m.; y la segunda de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

