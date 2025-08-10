Transmilenio encontró cómo hacer menos ruido en la madrugada

Transmilenio opera 19 de las 24 horas del día entre semana; los sábados, entre lasa 5:00 de la mañana y las 11:00 de la noche, y los domingos y festivos, entre las 5:00 de la mañana y las 10:00 de la noche.

Sus horarios pretenden garantizar la movilidad de más de cuatro millones de personas, cada día, pero se habría convertido en un dolor de cabeza para las personas que habitan cerca de portales y patios.

El cierre e inicio de operaciones ocurre a mitad de la noche, cuando la mayoría de ciudadanos duermen. Sin embargo, el ruido generado por los motores diésel evitaba que familias enteras conciliaran el sueño.

Así es como Transmilenio logró reducir el ruido de su flota en la madrugada:

Pensando en el bienestar de los ciudadanos, Transmilenio decidió “atacar dos pájaros de un mismo tiro” y fue incluyendo vehículos eléctricos en su flota, hasta lograr que la mitad de los buses utilizaran tecnología limpia, que no solo cuida el medio ambiente, también reduce el nivel de ruido generado por el motor.

En palabras de la gerente del sistema Transmilenio, María Fernanda Ortiz, “No solo soñamos con una operación más limpia, sino también más silenciosa”, que lograron conseguir con un mínimo de 2.450 buses eléctricos.

La implementación de vehículos “eco-friendly”, ha ayudado a que, en la ciudad, el transporte público reduzca en 2,6 millones de toneladas sus emisiones de CO₂.

Además, entre el 2008 y el 2022, las partículas PM10, que causan irritación, problemas respiratorios, empeoran la salud de los pacientes con asma y bronquitis, e, incluso, pueden generar problemas cardiacos y una muerte prematura, se redujeron en más de un 90%.

Transmilenio avanza, pero no en todos los frentes:

A pesar de las buenas noticias para los bogotanos con sueño ligero, esta semana el personero de Bogotá, Andrés Castro, advirtió sobre riesgos operativos y financieros para el sistema, debido a que las troncales de la Av. Ciudad de Cali, Av. 68 y Av. Boyacá no estarían listas cuando la línea 1 del metro inicie sus primeros viajes.

Preocupado, Castro hizo un llamado a la administración distrital para que aclare “si es necesario adelantar el trámite para la expedición de la licencia de construcción de las edificaciones permanentes de las estaciones”.