CANAL RCN
Colombia

Transmilenio encontró cómo hacer menos ruido en la madrugada

El sistema de transporte masivo de Bogotá inicia operaciones en la madrugada y termina a altas horas de la noche.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik
Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
09:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Transmilenio opera 19 de las 24 horas del día entre semana; los sábados, entre lasa 5:00 de la mañana y las 11:00 de la noche, y los domingos y festivos, entre las 5:00 de la mañana y las 10:00 de la noche.

Sus horarios pretenden garantizar la movilidad de más de cuatro millones de personas, cada día, pero se habría convertido en un dolor de cabeza para las personas que habitan cerca de portales y patios.

¿Cuántos pasajes de Transmilenio podría pagar con lo que cuesta un Iphone 17?
RELACIONADO

¿Cuántos pasajes de Transmilenio podría pagar con lo que cuesta un Iphone 17?

El cierre e inicio de operaciones ocurre a mitad de la noche, cuando la mayoría de ciudadanos duermen. Sin embargo, el ruido generado por los motores diésel evitaba que familias enteras conciliaran el sueño.

Así es como Transmilenio logró reducir el ruido de su flota en la madrugada:

Pensando en el bienestar de los ciudadanos, Transmilenio decidió “atacar dos pájaros de un mismo tiro” y fue incluyendo vehículos eléctricos en su flota, hasta lograr que la mitad de los buses utilizaran tecnología limpia, que no solo cuida el medio ambiente, también reduce el nivel de ruido generado por el motor.

En palabras de la gerente del sistema Transmilenio, María Fernanda Ortiz, “No solo soñamos con una operación más limpia, sino también más silenciosa”, que lograron conseguir con un mínimo de 2.450 buses eléctricos.

La implementación de vehículos “eco-friendly”, ha ayudado a que, en la ciudad, el transporte público reduzca en 2,6 millones de toneladas sus emisiones de CO₂.

Cerrarán temporalmente dos estaciones clave de Transmilenio por importante obra: ¿cuáles son y cuándo será?
RELACIONADO

Cerrarán temporalmente dos estaciones clave de Transmilenio por importante obra: ¿cuáles son y cuándo será?

Además, entre el 2008 y el 2022, las partículas PM10, que causan irritación, problemas respiratorios, empeoran la salud de los pacientes con asma y bronquitis, e, incluso, pueden generar problemas cardiacos y una muerte prematura, se redujeron en más de un 90%.

Transmilenio avanza, pero no en todos los frentes:

A pesar de las buenas noticias para los bogotanos con sueño ligero, esta semana el personero de Bogotá, Andrés Castro, advirtió sobre riesgos operativos y financieros para el sistema, debido a que las troncales de la Av. Ciudad de Cali, Av. 68 y Av. Boyacá no estarían listas cuando la línea 1 del metro inicie sus primeros viajes.

Preocupado, Castro hizo un llamado a la administración distrital para que aclare “si es necesario adelantar el trámite para la expedición de la licencia de construcción de las edificaciones permanentes de las estaciones”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cartagena

Van por los cabecillas de las 'caravanas de Halloween' en Cartagena: ofrecen millonaria recompensa

Inpec

Duras críticas al convenio del Inpec con Indumil para que dragoneantes compren armas

Pacto Histórico

Tensiones en el Pacto Histórico por la consulta al Congreso: pugnas internas por el liderazgo de María José Pizarro

Otras Noticias

Artistas

Leyenda de la icónica banda 'Kiss' fue hospitalizado tras accidente de carro: este es su estado de salud

El siniestro vial se dio en California, Estados Unidos, según informaron este miércoles medios americanos.

Israel

Naciones Unidas destaca acuerdo de Israel y Hamás: “Nunca hubo tanto en juego”

Este es el punto de partida del plan propuesto por el presidente Donald Trump.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 8 de octubre de 2025

Millonarios

Álvaro Montero ilusionó a hinchas de Millonarios y se preguntan por un posible regreso

Enfermedades

Colombia, entre los países con más calvos del mundo: así quedó en ranking internacional