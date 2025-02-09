CANAL RCN
Estación de Transmilenio volverá a operar en pocos días: tendrá más de 10 servicios

Esta estación está ubicada en la troncal Caracas y operará temporalmente.

Transmilenio.
Foto: Alcaldía Bogotá

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
01:27 p. m.
Transmilenio informó que desde el sábado 6 de septiembre entrará en funcionamiento la estación temporal de Marly, la cual está entre las calles 48 y 50 de la avenida Caracas.

El 25 de mayo del año pasado, la estación Marly dejó de operar por las obras que se han adelantado del Metro. Desde ese momento, se implementaron nuevas rutas para no perjudicar a los usuarios.

Estación temporal Marly funcionará desde el 6 de septiembre

A inicios de julio, la Primera Línea del Metro completó el 57.57% de avance, reflejados en la instalación de más de seis mil pilotes, 475 dados, 459 columnas, 332 capiteles y más de 100 vanos izados.

Esta línea consta de 24 kilómetros, tendrá 16 estaciones, operará con 30 trenes y beneficiará a casi tres millones de habitantes. La idea es poner conectar a Bosa con Chapinero en recorridos cortos que en el pasado eran impensables.

Los planes apuntan que en mayo del otro año se llevará a cabo el periodo de pruebas para los trenes. Finalmente, en el primer semestre de 2028 el sueño podría volverse realidad.

¿Qué servicios tendrá la estación?

Sumado a ello, desde China se informó que había salido la embarcación con los primeros trenes, los cuales llegaron en la madrugada de este martes 2 de septiembre.

Con la puesta nuevamente en marcha de Marly, se habilitarán 14 servicios troncales sin afectar las construcciones. Antes de esta, ya se abrieron al público otras dos estaciones temporales: Calle 57 y Calle 43.

La estación Marly tendrá dos vagones y accesos por el sur y norte. Además, operarán los servicios 6, 8, C15, D24, 560, J24, K23, A60, B23, B75, H15 Y H75. Estará conectada a pocos metros con las estaciones Calle 45 American School Way y Calle 57.

“TransMilenio invita a la ciudadanía a recargar su tarjeta con anticipación y planear su viaje previamente. Un equipo en territorio está desarrollando jornadas de socialización para informar sobre rutas, horarios y demás alternativas de movilidad disponibles”, señaló la entidad.

