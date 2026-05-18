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Estado colombiano tendrá que asumir una sanción billonaria por incumplimientos con la concesión Ruta al Mar

Según expertos, se trata de uno de los pagos más altos en materia de infraestructura de los que se tiene registro.

Noticias RCN

Óscar Ramírez

mayo 18 de 2026
09:10 p. m.
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Por incumplimientos contractuales en una megaobra vial de 500 kilómetros, ubicada entre el departamento de Antioquia y la Costa Caribe, el Estado colombiano tendría que pagar una de las sanciones más altas, en materia de infraestructura, de las que se tiene registro.

Son más de 3,5 billones de pesos los que tendrá que entregar a la concesión Ruta al Mar, que en una batalla jurídica en Nueva York alegó afectaciones económicas por los peajes congelados, obras frenadas y decisiones gubernamentales.

El fallo emitido por el Centro Internacional de Resolución de Disputas pone contra las cuerdas a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

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La concesión dependía del recaudo de peajes:

Durante el Gobierno Santos, se estableció que la concesión dependía del recaudo de los peajes ubicados sobre la vía. Sin embargo, en el auto se estableció que:

“La disputa objeto de arbitraje entre RAM y la ANI deriva de los incumplimientos que RAM atribuye a la ANI” y entre sus principales reclamos se encuentran:

“La negativa de la ANI a compensar en su totalidad los riesgos que le fueron asignados contractualmente, como la no actualización de tarifas de peajes y la eliminación del cobro en la Estación de Peaje Caimanera”, al igual que “la falta de reconocimiento por parte de la ANI de EER invocados por RAM, lo cual (…) ha impedido obtener la compensación correspondiente a dichos riesgos alegados”.

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Ministros de transporte de los últimos tres Gobiernos han sido parte de la cadena de errores:

Debido a que el proyecto fue financiado con capital privado y bonos emitidos en el exterior, el experto en litigio internacional Juan Carlos Portilla explicó que en el contrato se había acordado que cualquier disputa sería resuelta con arbitraje internacional.

E indicó que, aunque “esa estación y estos peajes respetaban un impacto económico para la comunidad (…) la estación de Caimanera se había pactado en el contrato para construirla”.

En ese orden de ideas, “tiene que haber responsabilidades tanto disciplinarias, como fiscales y penales de los ministros de transporte de Santos, Duque y Petro, que hicieron parte de la cadena de errores que llevó a la declaración de la terminación anticipada de contrato”.

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