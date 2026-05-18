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“Lo único extremo es la coherencia”: Abelardo de la Espriella respondió a quienes lo ven fuera del centro político

El candidato presidencial aseguró que no defiende ideologías sino “principios y valores fundacionales” y afirmó que sí puede ganar la Presidencia pese a las críticas sobre su perfil político.

Noticias RCN

mayo 18 de 2026
08:15 p. m.
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En entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió a quienes consideran que su candidatura no podría consolidar apoyos del centro político en una eventual segunda vuelta presidencial.

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Durante la conversación, Acevedo le preguntó directamente qué les diría a quienes creen que “va a pasar a segunda vuelta, pero va a perder porque le van a faltar los votos del centro por ser demasiado extremo”.

Frente a ese cuestionamiento, De la Espriella aseguró que “lo único extremo es la coherencia” y defendió nuevamente que su proyecto político no está basado en ideologías.

“Yo no defiendo ideologías sino principios y valores fundacionales”, afirmó.

“Decían que esto era una payasada”

El candidato también cuestionó a quienes, según él, han minimizado su crecimiento político durante la campaña presidencial.

Recordó que cuando anunció su aspiración a la Presidencia hace diez meses, algunos sectores consideraban que su candidatura no tendría viabilidad.

“Hace 10 meses cuando lancé mi nombre a la Presidencia de la República decían que esto era una payasada”, señaló.

De la Espriella aseguró que posteriormente sus críticos cambiaron de postura cuando comenzó a tener presencia en plazas públicas y eventos masivos.

“A los ocho meses, cuando empecé a llenar todas las plazas de los pueblos, dijeron: ‘Tiene calle también’”, afirmó.

El candidato también hizo referencia a un evento realizado en el Movistar Arena, donde aseguró haber reunido a miles de asistentes sin apoyo de maquinarias políticas tradicionales.

“Cuando llené el Movistar con 16.000 personas, 3.000 se quedaron afuera sin tamales, sin políticos y sin buses”, dijo.

Críticas al “establecimiento”

Durante su respuesta, De la Espriella también lanzó críticas contra sectores políticos y encuestas que, según él, han intentado impulsar otras candidaturas presidenciales.

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Mencionó específicamente a Sergio Fajardo y Claudia López al hablar de lo que llamó “las encuestas del establecimiento”.

“Cuando se les desinfló Fajardo, inflaron con las encuestas del establecimiento a Claudia López”, afirmó.

El candidato insistió en que su campaña seguirá creciendo y aseguró que quienes hoy lo cuestionan terminarán aceptando sus resultados electorales.

“A esos que viven inventando cosas, resígnense porque voy a ser también el presidente de ustedes”, concluyó.

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