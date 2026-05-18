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Solicitud será presentada para no eximir a Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial

El documento advierte que existirían elementos suficientes para abrir una investigación en contra del jefe de Estado.

Noticias RCN

Óscar Ramírez

mayo 18 de 2026
08:39 p. m.
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Ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes sería presentado un salvamento de voto, solicitando que no se archive el expediente contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña a la Presidencia en 2022.

El documento presenta argumentos en contra de la ponencia elaborada por el representante Alirio Uribe, para eximir del caso a Petro.

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En la misma, concluye que el presidente cumplió al tratar de mantener las cuentas al día y, por tanto, es libre de cualquier responsabilidad penal, administrativa o disciplinaria. Sin embargo, el salvamento de voto advierte que existen “elementos suficientes” para abrir una investigación formal en su contra.

En sus 60 páginas, el documento sugiere que fuentes prohibidas habrían realizado aportes a la campaña Petro Presidente, que algunos pagos no fueron reportados al Consejo Nacional Electoral (CNE) y que, en ese orden de ideas, se habrían violado los topes permitidos.

Gerente de campaña, Ricardo Roa, fue imputado por presuntas irregularidades:

Apenas el lunes, 11 de mayo, el gerente de la campaña en 2022 y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, fue imputado por presuntas irregularidades en la financiación.

Se cree que, al superar los topes de ley, Roa habría compartido un balance irregular ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Cuentas Claras, para no levantar sospechas.

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Las autoridades también investigan si hubo costos y desembolsos de la campaña que no fueron reportados en primera, pero sí en segunda vuelta y si las violaciones de topes ocurrieron en ambos comicios.

Roa sigue estando al frente de la empresa de hidrocarburos nacional; sin embargo, en abril de 2026 la junta directiva aprobó que saliera a vacaciones hasta el 27 de mayo y que el día 28 iniciara una licencia no remunerada de 30 días, que lo mantendrá alejado de sus funciones, al menos, hasta el 21 de junio.

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