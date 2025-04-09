CANAL RCN
Colombia

Colombiano deportado por los Estados Unidos fue detenido en Bogotá por secuestro, homicidio y otros delitos

El capturado intentó establecerse en Virginia, para evadir sus deudas con la justicia colombiana.

Foto: Migración Colombia
Foto: Migración Colombia

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
09:02 a. m.
Oficiales de Migración Colombia realizaron la captura de un hombre, con circular roja de interpol, que fue deportado desde Alexandria, en el estado de Virginia, la tarde del miércoles 3 de septiembre.

Al llegar al país, fue detenido y puesto a disposición de agentes de la Policía por los delitos de homicidio agravado, secuestro simple, concierto para delinquir y hurto calificado.

El hombre, aún sin identificar, fue ubicado en la ciudad estadounidense en la que intentaba evadir sus deudas con la justicia colombiana y enviado en un vuelo hacia el aeropuerto El Dorado, de Bogotá.

¿Cómo efectuaron su captura?

De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, “la detección se produjo gracias al cruce de información en los sistemas migratorios y a los protocolos de articulación interinstitucional que aplica la Entidad en estos casos, lo que permitió una entrega inmediata a la Policía Nacional”.

Agentes de la Policía iniciaron el trámite para presentarlo ante un juez de garantías y el caso quedará en manos de la Fiscalía, que, por la gravedad de sus delitos, podría oponerse a cualquier beneficio que soliciten desde la defensa.

Desde Migración Colombia celebraron su captura y el trabajo que viene adelantándose con las autoridades estadounidenses:

Tras conocer la noticia, la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Nieto, manifestó: “Esta coordinación con organismos internacionales y con la Policía Nacional reafirma nuestro compromiso con la seguridad del país. Cada captura demuestra la eficacia de Migración Colombia para impedir que personas con deudas pendientes con la justicia eludan su responsabilidad”.

Un logró con el que el organismo de seguridad reafirmó su compromiso “con la seguridad nacional mediante el fortalecimiento de los controles migratorios y la cooperación internacional, garantizando la protección de las fronteras”.

Migración Colombia viene trabajando de la mano de autoridades internacionales para asegurar la comparecencia de quienes delinquen en el país, pero huyen para mantenerse impunes.

