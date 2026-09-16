"Esto es una situación heredada": Marta Lucía Ramírez sobre descertificación de Estados Unidos

El Departamento de Estado de Estados Unidos desertificó por segundo año consecutivo a Colombia en la lucha contra las drogas, una decisión que abarca principalmente la gestión del expresidente Gustavo Petro y solo un mes del actual Gobierno de Abelardo de la Espriella.

EE. UU. mantiene descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas

Según el informe oficial, Colombia registra actualmente 253.357 hectáreas de cultivos ilícitos, con el 46% concentrado en la región del Pacífico y más del 18% en Caquetá.

Esta cifra ubica al país junto a Afganistán, Bolivia y Birmania en la lista de naciones que "durante los 12 meses anteriores han demostrado no haber realizado esfuerzos sustanciales para cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de lucha contra los narcóticos".

El documento oficial precisa que la designación refleja los esfuerzos del período evaluado y no las acciones actuales del gobierno De la Espriella. Sin embargo, el Departamento de Estado también señaló que "la prestación de asistencia estadounidense a Bolivia, Birmania y Colombia es actualmente vital para los intereses nacionales de Estados Unidos", evidenciando la intención de mantener la cooperación bilateral.

El comunicado oficial indica que, si Colombia "logra avances en la erradicación agresiva de cultivos de coca y en el desmantelamiento de sus redes narcoterroristas durante el próximo año", se considerará levantar la condición de “fracaso demostrable”.

Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta y exministra de Defensa, se refirió al respecto en entrevista con este medio y aseguró que la decisión estadounidense es "una demostración de confianza" hacia el nuevo Gobierno.

“Lo que estamos viendo es una decisión de Estados Unidos que corresponde a los hechos. En primer lugar, Colombia sí es sin duda hoy uno de los países de mayor producción de drogas", afirmó Ramírez, quien añadió que "no hay un cuestionamiento ni mucho menos una desertificación al gobierno del presidente Abelardo.

"El Gobierno anterior fracasó": Marta Lucía Ramírez

Respecto al Gobierno anterior, Ramírez dijo que fracasó. “Absolutamente fracasó. No hubo ningún esfuerzo, no hubo ninguna voluntad presidencial, al contrario, lo que hubo fue una connivencia total con el narcotráfico".

La exfuncionaria señaló que el desmantelamiento de las capacidades policiales y militares, junto al rompimiento de la cooperación con Estados Unidos, configuraron "un fracaso enorme que es totalmente inaceptable".

El gobierno De la Espriella deberá ahora demostrar resultados tangibles en los próximos meses mediante la reducción del área sembrada, el aumento de incautaciones y extradiciones, para aspirar a la recertificación en 2026.

“Yo estoy segura que Estados Unidos no lo va a medir al presidente De la Espriella simplemente por cuántas hectáreas seamos capaces de bajar la producción, sino también por todos esos esfuerzos en enfrentar a estos grupos del crimen transnacional organizado que está vinculado con narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de armas, y en ese sentido la ayuda que nos ha ofrecido Estados Unidos, mil millones de dólares”, añadió.