Carlos Antonio Vélez habló del adiós de James a la Selección Colombia: “Hizo lo correcto”

La renuncia de James Rodríguez a la Selección Colombia sigue generando reacciones en el fútbol nacional. El histórico ‘10’ confirmó su decisión a través de un video publicado en sus redes sociales, poniendo punto final a una etapa de 15 años con la Tricolor.

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Una de las voces que analizó su determinación fue Carlos Antonio Vélez, quien explicó por qué considera que el volante tomó la decisión en el momento adecuado.

Carlos Antonio Vélez habló del retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia

Durante su intervención en Palabras Mayores, Vélez se refirió a la determinación del mediocampista y aseguró que está relacionada con las exigencias actuales del fútbol.

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"Creo que hizo lo correcto y en clara sintonía con la realidad. Nadie más sabe de su propio estado que uno mismo. Los síntomas eran inequívocos", expresó inicialmente.

El periodista señaló que el talento con el balón continúa siendo importante, pero sostuvo que el fútbol de alto nivel exige otras características.

"El fútbol hoy es el mismo de siempre, pero se juega distinto. Hay que tener conceptos colectivos instalados en el ida y vuelta, con pelota y sin ella. La condición técnica ya por sí sola no es suficiente. Hoy para competir en la élite se necesitan fuerzas físicas, correr, sacrificios, intensidad, ser un soldado más, no solamente saber jugar con la pelota", agregó.

Vélez aseguró que con James Rodríguez "termina una era"

Carlos Antonio Vélez también relacionó el retiro de James de la Selección con su presente en Atlético Nacional. El cucuteño regresó recientemente al fútbol colombiano tras ser anunciado como nuevo jugador del conjunto antioqueño.

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"Eso sirve aquí en el fútbol doméstico donde James se instaló, donde seguramente le va a ir bien, pero para lograr un sitio en la alta competencia ya no da y él lo sabe. Bobo no es. Se le abona el gesto", afirmó Vélez.

Finalmente, el comentarista consideró que la decisión representa el cierre de un ciclo para la Tricolor.

"Ya hubo un gesto de Juanfer y ahora de él. Lo vio, lo sintió y lo expresó y termina una era como la del Pibe, Freddy, el Tino y Asprilla, pero el fútbol sigue y la Selección sigue", concluyó.

James cerró su recorrido con la Selección Colombia después de 131 partidos y 31 goles, además de haber disputado tres Copas del Mundo.