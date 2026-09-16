CANAL RCN
Deportes

Carlos Antonio Vélez habló del adiós de James a la Selección Colombia: “Hizo lo correcto”

Carlos Antonio Vélez reaccionó al retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia y explicó por qué considera que tomó la decisión correcta.

Carlos Antonio Vélez habló del adiós de James a la Selección Colombia: “Hizo lo correcto”

Noticias RCN

septiembre 16 de 2026
11:40 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La renuncia de James Rodríguez a la Selección Colombia sigue generando reacciones en el fútbol nacional. El histórico ‘10’ confirmó su decisión a través de un video publicado en sus redes sociales, poniendo punto final a una etapa de 15 años con la Tricolor.

Falcao elogió a James Rodríguez tras su adiós de la Selección Colombia
RELACIONADO

Falcao elogió a James Rodríguez tras su adiós de la Selección Colombia

Una de las voces que analizó su determinación fue Carlos Antonio Vélez, quien explicó por qué considera que el volante tomó la decisión en el momento adecuado.

Carlos Antonio Vélez habló del retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia

Durante su intervención en Palabras Mayores, Vélez se refirió a la determinación del mediocampista y aseguró que está relacionada con las exigencias actuales del fútbol.

FIFA recordó a James Rodríguez tras su despedida de la Selección Colombia
RELACIONADO

FIFA recordó a James Rodríguez tras su despedida de la Selección Colombia

"Creo que hizo lo correcto y en clara sintonía con la realidad. Nadie más sabe de su propio estado que uno mismo. Los síntomas eran inequívocos", expresó inicialmente.

El periodista señaló que el talento con el balón continúa siendo importante, pero sostuvo que el fútbol de alto nivel exige otras características.

"El fútbol hoy es el mismo de siempre, pero se juega distinto. Hay que tener conceptos colectivos instalados en el ida y vuelta, con pelota y sin ella. La condición técnica ya por sí sola no es suficiente. Hoy para competir en la élite se necesitan fuerzas físicas, correr, sacrificios, intensidad, ser un soldado más, no solamente saber jugar con la pelota", agregó.

Vélez aseguró que con James Rodríguez "termina una era"

Carlos Antonio Vélez también relacionó el retiro de James de la Selección con su presente en Atlético Nacional. El cucuteño regresó recientemente al fútbol colombiano tras ser anunciado como nuevo jugador del conjunto antioqueño.

La conmovedora reacción de Luis Díaz tras el retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia
RELACIONADO

La conmovedora reacción de Luis Díaz tras el retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia

"Eso sirve aquí en el fútbol doméstico donde James se instaló, donde seguramente le va a ir bien, pero para lograr un sitio en la alta competencia ya no da y él lo sabe. Bobo no es. Se le abona el gesto", afirmó Vélez.

Finalmente, el comentarista consideró que la decisión representa el cierre de un ciclo para la Tricolor.

"Ya hubo un gesto de Juanfer y ahora de él. Lo vio, lo sintió y lo expresó y termina una era como la del Pibe, Freddy, el Tino y Asprilla, pero el fútbol sigue y la Selección sigue", concluyó.

James cerró su recorrido con la Selección Colombia después de 131 partidos y 31 goles, además de haber disputado tres Copas del Mundo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Juan Guillermo Cuadrado

Cuadrado se presentó como nuevo jugador de Millonarios: "feliz de vestir estos colores"

Fútbol femenino

Santa Fe vs. Millonarios: fecha y hora del clásico femenino

Radamel Falcao García

Falcao elogió a James Rodríguez tras su adiós de la Selección Colombia

Otras Noticias

Ministerio de Salud

Familia de Kevin Acosta pide investigar por homicidio culposo al exministro Guillermo Jaramillo

El exministro no asistió a la audiencia de conciliación y la familia del niño decidió descartar esta vía y solicitar abrir investigación por este delito.

Bogotá

¿No sabe cómo celebrar Amor y Amistad?: estos son los planes en Bogotá

La capital se está preparando para vivir un fin de semana lleno de actividades para parejas, amigos y familias.

China

Muere famosa influencer por el 'mukbang': la tendencia de comer en grandes cantidades mientras transmiten en vivo

Incendios

Tamales sin hoja: incendios forestales en Tolima afectan la producción de esta materia prima

Invima

Productos para la artritis bajo alerta sanitaria: Invima pide suspender su consumo