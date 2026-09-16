Policía señalado de feminicidio sigue libre y familia de la víctima denuncia irregularidades en la investigación

El caso de Liliana Cruz, una joven de 25 años asesinada hace 10 meses en Boyacá, sigue sin resolverse mientras su familia denuncia irregularidades en la investigación y la permanencia del principal sospechoso en la Policía Nacional.

Según la denuncia de los familiares, Hamilton Ruiz Bolívar, quien era comandante de la Policía de Chiscas y pareja sentimental de la víctima, sería el responsable del feminicidio.

La madre de Liliana relató las versiones contradictorias que recibió sobre la muerte de su hija: "Primero a mí me dijo que había sido un guerrillero que le disparó a mi hija. Le dijo a mi esposo también que había recibido un impacto. Y después dijo que había sido un accidente, que sí había sido él".

Presunto feminicida sigue libre y activo en la Policía

Diez meses después del crimen, el hombre continúa en libertad y en servicio activo en la institución. "Él estuvo simplemente suspendido como uno, dos, tres meses y volvió a la institución de la Policía Nacional a ascender", denunció la mamá de la joven.

Noticias RCN contactó a la Policía Nacional, que informó que estaría lista la destitución en segunda instancia del uniformado. Sin embargo, este continúa portando el uniforme.

Por su parte, el abogado de la familia denunció irregularidades en el proceso investigativo. "Desde el pasado mes de noviembre hemos estado radicando diferentes solicitudes, peticiones concretas para ejercer el derecho en calidad de víctimas dentro de este procedimiento, peticiones que han sido negadas. Se nos dio la calidad de quejoso", explicó el representante legal.

Abogado de la víctima denuncia irregularidades en el proceso

El apoderado también señaló que los investigadores realizaron una reconstrucción de los hechos basándose únicamente en la versión del indiciado.

Al parecer, fue el presunto feminicida el encargado de participar en esa reconstrucción ordenada por la Fiscalía para realizar el informe del caso.

Los resultados de Medicina Legal determinaron que Liliana fue asesinada por un disparo de fusil, siendo su pareja sentimental el principal sospechoso. La familia solicita que se llame a formulación de imputación por el delito de feminicidio agravado.

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La madre de la víctima hizo un llamado a las autoridades: "Yo le pido al presidente de la República, le pido a los jueces de Colombia, a la Fiscalía de Colombia, a la Policía Nacional de Colombia, que por favor hagan justicia".