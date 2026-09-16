Aerolínea lanzó vuelos baratos desde Colombia a Miami por tiempo limitado: precios y fechas

Los colombianos que estén planeando viajar a Estados Unidos tendrán una nueva alternativa para conseguir tiquetes a Miami a un precio especial.

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American Airlines anunció una promoción por tiempo limitado para vuelos desde Cartagena y Barranquilla, con tarifas de ida y regreso desde $1.404.459.

La oferta estará disponible para compras hasta el 11 de octubre de 2026 o hasta agotar los 3.000 asientos destinados para la promoción. Por esta razón, los viajeros interesados deberán tener en cuenta las fechas y condiciones establecidas por la aerolínea.

Vuelos desde Colombia a Miami por $1,4 millones: ¿qué incluye la promoción?

La tarifa promocional aplica para las rutas Cartagena-Miami-Cartagena (CTG-MIA-CTG) y Barranquilla-Miami-Barranquilla (BAQ-MIA-BAQ).

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El precio total de referencia para el viaje de ida y regreso es de 445 dólares, incluidos impuestos, tasas y cargos. En pesos colombianos corresponde aproximadamente a $1.404.459, tomando como referencia una TRM de $3.156,09.

Sin embargo, el valor final en Colombia puede variar, debido a que el pago se realizará en pesos de acuerdo con la tasa de cambio vigente al momento de realizar la compra.

Los tiquetes con esta tarifa podrán adquirirse entre el 14 de septiembre y el 11 de octubre de 2026, mientras que los viajes deberán realizarse entre el 12 de octubre de 2026 y el 25 de febrero de 2027.

¿Cómo comprar los vuelos baratos hacia Miami?

Los viajeros pueden consultar la disponibilidad directamente a través de los canales de venta de American Airlines. La compañía advierte que la promoción puede finalizar antes del 11 de octubre si se venden primero los 3.000 asientos disponibles.

“Con estas excelentes tarifas y el acceso a cientos de destinos a través de nuestra red, planificar su próximo viaje a los EE. UU. nunca ha sido tan fácil”, afirmó Alexandre Cavalcanti, director de Ventas para Florida, Latinoamérica y el Caribe.

La aerolínea también informó que durante la temporada alta operará hasta 91 vuelos semanales desde Colombia hacia Estados Unidos, con servicios desde Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín.