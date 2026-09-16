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Familia de Kevin Acosta pide investigar por homicidio culposo al exministro Guillermo Jaramillo

El exministro no asistió a la audiencia de conciliación y la familia del niño decidió descartar esta vía y solicitar abrir investigación por este delito.

Familia de Kevin Acosta pide investigar por homicidio culposo al exministro de Salud Guillermo Jaramillo
Foto: Ministerio de Salud

Yhonay Díaz

septiembre 16 de 2026
11:30 a. m.
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La vida de Kevin Arley Acosta, el niño con hemofilia que murió por falta de tratamiento, no es negociable; así lo dejaron claro los abogados de la familia durante la audiencia de conciliación en Bogotá, a la que no asistió el exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

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Tras la diligencia, solicitaron formalmente que se inicie una investigación formal contra el exministro Jaramillo por el presunto delito de homicidio culposo frente a la muerte del menor.

La defensa de la familia Acosta dejó establecido que la representación de las víctimas nunca ha contemplado negociar ni conciliar sobre la vida del menor.

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Caso Kevin Acosta: ninguna de las partes va a negociar

El abogado Manuel Villanueva, en representación de la familia, explicó que busca que los hechos sean esclarecidos, que se establezca la verdad y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

En la diligencia fijada para este miércoles 16 de agosto, Guillermo Alfonso Jaramillono se presentó y remitió un oficio en el que manifestó que no era su intención conciliar.

No se trata de una discusión económica ni de una negociación entre partes. Se trata de la vida de un niño y del derecho de su familia a conocer la verdad y obtener justicia.

Por esta razón, la representación de las víctimas continuará adelante con las actuaciones judiciales y de investigación correspondientes.

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Piden investigar al exministro Guillermo Jaramillo por homicidio culposo

Los abogados informaron que se habrían compulsado copias al presidente Gustavo Petro por la posible comisión de homicidio culposo, en relación con su posición de garante frente a la puesta en marcha de la política de salud y las presuntas deficiencias que habrían incidido en los hechos.

La solicitud busca que el despacho conozca estas actuaciones y tenga en cuenta la posible relación procesal entre los hechos que son objeto del proceso contra el exministro Jaramillo y las investigaciones que actualmente adelanta la Fiscalía, para que se incluya como una nueva línea de investigación el delito homicidio culposo contra el jefe de la cartera de Salud.

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