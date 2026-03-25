La advertencia de Estados Unidos sobre darle mantenimiento a los aviones Hércules C-130

El avión Hércules C-130 es uno de los más poderosos en el arsenal de Colombia. Sus capacidades le permiten, no solo transportar una amplia cantidad de uniformados, sino armamento o recursos.

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Sin embargo, el vuelo del lunes 23 de marzo resultó trágico. El avión con placa 1016 salió de Bogotá y llegó con éxito a Puerto Leguízamo; pero cuando siguió su camino hacia Puerto Asís, no se elevó lo suficiente y cayó.

Aviones fueron donados por Estados Unidos

El siniestro dejó, hasta el momento, 69 fallecidos. Entre las víctimas están los seis miembros que operaban la tripulación y dos policías. En materia de heridos, están siendo atendidos en el Hospital Militar ubicado en Bogotá.

Las autoridades se encuentran investigando las causas que hubo detrás. Si bien ninguna ha tomado fuerza aún, algunas se han podido descartar gracias a los avances preliminares. Por eso, no se contemplan condiciones climáticas adversas o un ataque de grupos armados.

El foco de la polémica llegó tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó al gobierno anterior, el del Iván Duque; calificando la recepción de este modelo y otros como una chatarra.

Estados Unidos quiere ayudar en la investigación

Hace cinco años, en 2021, Estados Unidos anunció una donación de seis Hércules C-130 para Colombia. Los primeros llegaron bajo la administración de Duque, mientras que el grupo restante con Petro.

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Pues bien, en las últimas horas, Noticias RCN conoció un informe de la fuerza aérea de Estados Unidos en el que se advirtió el mantenimiento de estas aeronaves.

Indicaron que para cuando se dispusieron los aviones, contaban con más 10 mil horas de vuelo disponibles; y con un correcto mantenimiento, podían tener una vida útil de una década.

Asimismo, extendió su apoyo para la investigación, siempre y cuando cuente con el aval del Comando Sur.

Frente a las dudas del mantenimiento, la propia Fuerza Aeroespacial, a la cabeza del comandante Carlos Fernando Silva, aclaró. El avión fabricado a inicios de los 80 llevaba 1.038 horas voladas, por lo que aún podía operar en por lo menos 40 años.